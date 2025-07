Rammusportlased võitlesid raskuste ja ilmaga

Esimese päeva kokkuvõttes moodustasid juunioride seas esikolmiku Markus Tank, Kalev Mettus ja Henry Rosin ning kuni 105 kg kaalukategooria meeste seas Raivis Gintauts, Ulvar Vahter ja Cristo Rääbis.

"Raivis on suure arengu teinud ja sai esmakordselt Ulvarile vastu. Tuleb kiita ka Cristo Rääbist, kes jäi ühe punktiga kolmandaks. Noortest lammutas igal alal Markus Tank, mis polnud minu jaoks üllatus. Suure arengu on teinud ka Kalev Mettus ja Henry Rosin, kelle tulevik rammuspordis võib kujuneda väga helgeks," kinnitas peakorraldaja Tiit Kallavus.

Üks raskemaid alasid oli meremehe raami kandmine. "Selle raami rinnal kandmine osutus nii mõnelegi sportlasele keeruliseks, sest hapnik saab nii kiirelt otsa ja keha ei pruugi edasi liikuda," kommenteeris Kallavus.

"Nii juhtus näiteks Ulvar Vahteriga, kes suure tõenäosusega võttis alguses endale liiga palju õhku ja sai liikuda vaid seitse meetrit, kuni pilt tasku läks."

Teine raske ala oli toru kantimine ümber oma telje, mida pole Eestis ligi 15 aastat läbi viidud. Niigi ohtliku ala muutis väljakutsuvamaks vihmane ilm. "Ilmastikuolud olid tõesti väga keerulised ning toru kantimise üks tingimus on see, et toru peab olema kuiv," selgitas peakorraldaja.

"Alguses mõtlesime, et peame raskust vähemaks võtma, kuid õnneks vihmasadu läks leebemaks ja sportlased ise olid väga ettevaatlikud. Seal tuli kuulata kohtunike soovitusi, et toru pähe ei kukuks." Rammuspordi aga muudabki tema sõnul huvitavaks just see, et iga ilmaga tuleb oma asjad ära teha.

Üks ootamatu asi, mida Kallavus kohapeal avastas, oli seotud rekkade vedamisega. "Meil selgus võistlusel, et üks rekka liigub kiiremini kui teine, sealhulgas olid need täiesti identsed masinad," üllatus ta. "Asi oli hoopis pinnases, kus iga kaldenurk mängib rolli ning need tingimused olid ebavõrdsed. Seega otsustasime asjad lahendada nii, et raskemalt liikuvat rekat tõmbasid suuremad mehed ja kergemat noored."

Tugev vihmasadu muutis võistluse ootusärevaks ja keeruliseks, kuid sellest hoolimata tegid rammusportlased alad lõpuni. "Mulle meeldib rammuspordi juures hoolimata kõigest just see, et konkurents on tihe, aga ometi kõik toetavad üksteist. Tasavägised jõukatsumused just nõuavadki sportlastelt pingutamist, mida on hea vaadata," lisas Kallavus.

Pühapäeval võtavad viiel alal mõõtu meeste kõrval ka jõulised naised. Neil tuleb tõmmata köiega rekkat, suruda maast pea kohale apollon kang, tõsta atlase kivid platvormidele, kanda meremehe raami ning tõsta maast üles pikk toru, mida tuleb külgedele kantida.

Kokku selguvad neljas alagrupis Eesti meistrid ning üldvõitjateks pürivad eestlaste kõrval Soome, Leedu ja Läti sportlased. Tartu Kaubamaja nurgal saab alates kella kolmest näha meeste avatud klassis näiteks sportlasi Kaido Kuusikut, Alar Lõhmust, Bret Ziuksoni ja isegi peakorraldajat Tiit Kallavust, naiste seas on tuntumad Marleen Mikk, Kristina Helmes, Santa Krievina ja Lilija Venciute.