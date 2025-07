Ralf Sats jätkab Keila KK esindusmeeskonnas ka uuel hooajal

Eelmisel hooajal üheks Keila KK esindusmeeskonna üheks võtmemängijaks kujunenud Ralf Satsi saldole kogunes 2024/2025 hooajal keskmiselt 28,3 minutiga 6,6 punkti, 3,3 lauapalli ja 3,6 resultatiivset söötu.

Ralf Satsi sõnul on tema eesmärgiks algaval hooajal pakkuda fännidele tugevaid elamusi ning põnevat korvpalli. "Soovin, et iga mäng pakuks publikule emotsiooni ja pinget. Isiklikult annan igas kohtumises endast maksimumi ning usun, et sama teevad ka kõik minu võistkonnakaaslased," sõnas Sats.

Ralf Satsi puhul on tegemist esimese avalikustatud mängijaga, kes pallib 2025/2026 hooajal Keila KK esindusmeeskonna ridades. Mitmete mängijatega on juba kokkulepped sõlmitud ning uute mängijate avalikustamist jätkatakse järgmise nädala alguses. Meeskond koguneb uue hooaja ettevalmistuseks augusti keskel.