Juursalu: EM toimub iga kahe aasta tagant ja ongi natuke suurem võistlus

Me ootame alati kulda, aga kuidas hindad viimast võistluspäeva ja teenitud hõbedat?

Kindlasti on see väärt medal. Miinimumeesmärk üks medal sai Euroopa meistrivõistlustelt võetud. Kui Euroopa meistrivõistlused toimuvad iga kahe aasta tagant, siis see ongi natuke suurem kui tavaline võistlus. Ka sportlaste jaoks on see oluline. Kristin on Eesti discgolfi jaoks suurepärane isik, kes jälle tõi meile ühe medali ära. Päästis meie koondise.

Alati võib tema peale kindel olla. Albert Tamm ei jäänud ju ka kaugele.

Albert ei jäänud kaugele. Lõpuks jäi medalist kaks viset puudu, aga see on ikkagi kaugel.

Meil on endal ka tulemas väga tihe discgolfi suvi. Meil on tulemas esimest korda major. Kuidas korraldus läheb?

Major'i korraldusmeeskond on juba kaks aastat suurt võistlust teinud ja nihutanud tegelikult piire, kuidas üht discgolfi võistlust peaks korraldama. Major'il on mõned oma nõuded, mis panevad meie korraldusmeeskonna veel rohkem töötama: rada raskemaks, natuke pikemaks. Et mängijate oleks rohkem väljakutset. Ootame kõiki eestlasi raja äärde - tulge meie sportlastele kaasa elama.

Mitte ainult meie omadele, aga siia on tulemas ka tõelised maailma tipud. Keda varem polegi siin nähtud.

Kogu maailma paremik on kohal, kõiki saab näha, aga kaasa tuleks ikkagi elada meie omadele.

Ja siis on meil sel suvel oodata häid tulemusi MM-ilt ja ma saan aru, et paneme suuri lootusi ka maailmamängudele.

MM on esimest korda Euroopas. See saab ka olema ajalooline - Soomes, Tamperes ja Nokias. Kahel rajal mängitakse. Soome on ka teada-tuntud hea korralduse poole pealt ja seal on alati ka palju publikut olnud. See saab olema kindlasti vägev võistlus. Loodame sealt kindlasti ka väga häid tulemusi. Ja üle 24 aasta on tagasi maailmamängudel discgolf. Peale MM-i sõidavad Kristin ja Silver Lätt mõlemad Hiina Chengdusse, et esindada Eestit segapaarismängus.

Kindlasti vaatate juba ette ka maailmameistrivõistlustele, mis 2029 toimuvad Eestis. Ka ju tohutult suur asi Eesti discgolfi jaoks. Kui suurt buumi on oodata sellega seoses?

Maailmameistrivõistlused on discgolfi maailmas ikka kõige-kõige suurem võistlus. Ma arvan, et meile ei olegi veel kohale jõudnud, et see siin 2029. aastal toimub. See aasta tulge major'ile, võib-olla lähevad mõned Soome maailmameistrivõistlustele juba vaatama, mis see kõik on. Aga 2029. aasta - ma arvan, et tuleb noori peale. Korraldame noortele võistlusi - järgmist Kristinit ja järgmist Albertit on vaja kindlasti leida. Kristin ei suuda ju igavesti neid medaleid meile tuua.