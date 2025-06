Kolmekordne Soome aasta võrkpallur jätkab karjääri Venemaal

Kodumaal Kokkola Tiikerites karjääri alustanud Kerminen mängis hooaja 2014/15 Prantsusmaal Nantes'is ning liitus seejärel Venemaa kõrgliigaklubi Kemerovo Kuzbassiga. Eelmised viis aastat esindas Kerminen Moskva Dinamot, on mõlema klubiga tulnud Venemaa meistriks ja Dinamoga võitnud ka CEV-i karikasarja.

Pärast Venemaa sõjalist kallaletungi Ukrainale väitis Kerminen esmalt, et ei saa Euroopasse naasta, sest Dinamo nõuab talt lepingu välja ostmiseks liiga suurt summat.

Soome võrkpalliliit teatas 2022. aasta juulis, et Kerminen ei saa enam koondist esindada ning pärast seda on libero otsustanud Venemaal jätkata. Nüüd on ta lepingu sõlminud Peterburist 80 km kaugusel Soome lahe rannikul asuva Sosnovõi Bori klubiga Dinamo. Yle kirjutab, et alaliidu kinnitusel ei kuulu Kerminen ka septembris Filipiinidel toimuvaks MM-finaalturniiriks valmistuva meeskonna vaatevälja.

Kerminen mängis alates 2013. aastast Soome koondisega kahel MM-finaalturniiril ning valiti kolmel korral (2017, 2019, 2020) Soome aasta võrkpalluriks.