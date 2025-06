Rannajalgpalli Superkarikafinaalis kohtuvad tiitlikaitsja ja hõbedaklubi

Traditsiooniliselt lähevad Superkarikamängus vastamisi valitsev Eesti meister ja karikavõitja. Kuna 2024. aasta hooaja järel kuuluvad mõlemad tiitlid SK Augur Enemat/Coolbetile, on nende vastane Superkarikafinaalis meistrivõistlustel hõbemedalid teeninud Nõmme BSC OlyBet, vahendab jalgpall.ee.

Rannajalgpalli Superkarikat on välja mängitud alates 2013. aastast. Selle aja jooksul on Auguril ette näidata neli võitu – viimane neist teeniti möödunud aastal, kui finaalis saadi BSC Thunder Arvutitargast jagu tulemusega 7:2. Nõmme BSC võitis rannajalgpalli Superkarika aastal 2013, mil finaalis alistati just Auguri meeskond 3:2.

Augur ja Nõmme panevad Pärnus Düünil toimuvas finaalis palli mängu 28. juunil kell 18.00. Sissepääs mängule on tasuta.

Lisaks Superkarikafinaalile ootab suvel ees kodune rannajalgpalli Meistriliiga ning Läänemere liiga, kus tänavuse tiitli nimel asuvad võistlustulle klubid Eestist, Taanist, Saksamaalt, Leedust ja Norrast.

Läänemere liiga esimesed kohtumised peetakse 5. ja 6. juulil, meistrivõistlustele lükatakse hoog sisse 12. juulil.