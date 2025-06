Klavan kampaaniast: jätsime kõik väljakule

"Ma ärkasin täna hommikul üles ja isegi seda uudist siin kuuldes, millega see kõik päädis, siis ma kohe kindlasti ei ole kurb," lausus Klavan intervjuus ERR-ile.

"Me enda poolt ja mina isiklikult ka andsime endast parima. Kui jalkaterminisse panna, siis jätsime kõik väljakule. Selle üle ei ole kindlasti vaja nuriseda. Teiselt poolt õnnitlused vastaskandidaadile võidu puhul. Nagu hääled näitavad, siis seis oli selline."

Klavan sai 34 häält Pohlaku 68 vastu. Kas ta lootis enam? "Eks peab arvestama kindlasti ka seda, et sõitu sai alustatud tugevas kaotusseisus. Lõpus oli täitsa okei. Aga mõned hääled jäid ikkagi puudu," tõdes Klavan.

Mida ta kandideerimisprotsessis enim õppis? "Inimesena õppisin tundma Eesti jalgpalli. Kuna täiskasvanueas olen väga vähe siin viibinud. Kõigepealt tippmängijana ja väga vähe klubijuhina [Tallinna Kalevis - ERR]. See pooleaastane teekond on minu jaoks olnud väga huvitav ja hariv."

Klavanit saatis kandideerimisel ka tugev kampaaniatiim. "Tõsiasi on see, et see hingestatud ja pühenduvus, mis meie tiim ja neid toetavad klubid ja kogukonnad - see on kindlasti... selle teekonnaga me jätkame, et arendada Eesti jalgpalli. Et see Eesti jalgpall läheks paremaks."