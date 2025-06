VIDEO | Dembele viis Meistrite liiga karika Roland Garrose peaväljakule

Pariisi Saint-Germain teenis nädalavahetusel ajaloolise võidu, kui lõi Meistrite liiga finaalis Milano Interile viis vastuseta väravat, teenides sellega esmakordselt klubi ajaloos Meistrite liiga karika. Münchenis toimunud finaalmängule elati loomulikult kaasa ka Pariisis, kui Parc des Princes areenile oli kohale tulnud kümneid tuhandeid toetajaid.

Kaugele ei jää ka Roland Garrose tennisekeskus, kus inimesed Prantsusmaa lahtiste mängupauside ajal jalgpallifinaalil silma peal hoidsid. Esmaspäeval said tennisefännid samuti suurt võitu tähistada, kui PSG tähtmängija Ousmane Dembele tõi särava karika Roland Garrose peaväljakule.

"Ici c'est Paris (See on Pariis - toim)," ütles Dembele Philippe-Chatrier' väljakule tulnud inimestele. "Meil oli Münchenis maagiline õhtu, mängisime suurepärase hooaja ja saime oma esimese karika. Individuaalsed tunnustused on fantastilised, aga ühine tiitel on kõige tähtsam. Proovime neid võita nii palju kui võimalik."

Pariisi pidu jätkus sai mõne tunni pärast veel jätku, kui kodupubliku ees mänginud Lois Boisson alistas kolmes setis maailma kolmanda reketi Jessica Pegula.