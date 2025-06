FC Flora tüdrukud särasid Rootsi turniiril

Teel poolfinaali alistati kuueliikmelises grupis klubid Rootsist ja Norrast väravate vahega 11:2.

Poolfinaalis kohtuti tugeva Rootsi klubi Älvsborgs FF naiskonnaga. Tasavägine kohtumine lõppes normaalajal tulemusega 1:1 ning edasipääseja selgus penaltiseerias, kus pingelises seerias tuli Flora tüdrukutel tunnistada vastaste paremust.

Göteborg Cup on üks Skandinaavia suuremaid noorte jalgpalliturniire, mis tõi sel aastal kokku üle 700 võistkonna Skandinaaviast. FC Flora oli esimene Göteborg Cup-il osalenud Eesti võistkond.

"Tüdrukud näitasid turniiril suurepärast tiimitööd, agressiivset kaitset ja mängulist tarkust. Me olime kogu turniiri vältel konkurentsivõimelised ja suutsime end maksma panna tugevas rahvusvahelises seltskonnas. Võita alagrupp ja jõuda sellisel tasemel poolfinaali on kindlasti kõva eneseületus tüdrukute poolt," ütles peatreener Egon Tintse. "Olen väga uhke meie tüdrukute üle – see oli suurepärane kogemus ja oluline samm Eesti tüdrukute jalgpallis."

FC Flora osales turniiril kahe võistkonnaga ja ka teine võistkond sai suurepärase kogemuse tugevate rahvusvaheliste vastastega. Turniiri 2011 tüdrukute vanuseklassi võitjaks krooniti Rootsi klubi Näsets SK.