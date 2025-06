Saaremaa malefestivalile pani punkti Giri ja Ponomarjovi duell

Kuuendat korda toimunud Coop Saaremaa malefestival kulmineerus pühapäeval, kui selgusid kiirturniiri parimad. Nelja päeva vältel toimunud sündmus tõi Kuressaarde üle 100 osaleja 12 riigist, nende seas mitmeid maailmatasemel suurmeistreid.

11 vooru järel kogusid võrdselt 8,5 punkti GM Anish Giri (Holland) ja GM Ruslan Ponomarjov (Ukraina), kuid tänu lisanäitajatele kuulus turniirivõit taas Girile.

Pronksmedali pälvis GM Alexei Shirov (Hispaania), neljandana lõpetas GM Jaan Ehlvest, kes näitas kogu turniiri vältel suurepärast vormi. Saaremaal juba aastaid resideeruv Ehlvest tõestas end taas ühe tugevaima maletajana ka maailma tippude seas. GM Kaido Külaots lõpetas seitsmendana. Kohtadele 3.–8. jagus kuus suurmeistrit, kes kõik kogusid 8 punkti.

Kiirturniiri parim naismängija ja ühtlasi U-18 vanuseklassi parim oli seitse punkti kogunud Marija Kuznecova - kõigest 14-aastane Läti tänavune naiste meister, kes saavutas üldarvestuses 18. koha.

"Mul on siiras rõõm, et Saaremaal toimunud malefestival on kujunenud tõeliseks rahvusvaheliseks kohtumispaigaks. Tipptasemel konkurents, suurepärane atmosfäär ja rahvusvaheline tähelepanu kinnitavad, et Saaremaa kuulub Euroopa male suursündmuste hulka. Täname kõiki mängijaid ja toetajaid," ütles festivali peakorraldaja Urmas Randma.