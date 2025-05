Madrid kutsub: Alexander-Arnold lahkub hooaja lõpus Liverpoolist

Juba kuueaastaselt kodulinna klubis mängima hakanud 26-aastane Alexander-Arnold on Liverpooli eest kõigi võistlussarjade peale väljakul käinud 352 mängus, võitnud Meistrite liiga ning kroonitud kahekordseks Inglismaa meistriks.

"Pärast 20 aastat Liverpooli jalgpalliklubis on mul nüüd aeg kinnitada, et lahkun hooaja lõpus. See on selgelt kõige raskem otsus, mille olen pidanud elu jooksul langetama," kirjutas Inglismaa koondislane sotsiaalmeedias.

Alexander-Arnoldi leping lõppeb 30. juunil ning seejärel liitub ta üsna kindlalt Hispaania tippklubi Madridi Realiga.

"See klubi on 20 aastat olnud kogu mu maailmaks. Toetus ja armastus, mida olen kõigilt klubis akadeemiast kuni praeguseni tundnud, jääb minu igaveseks. See otsus tähendab minu jaoks kogeda uut väljakutset, oma mugavustsoonist väljumist ja enda proovile panemist nii professionaalses kui isiklikus elus," lisas ta.