Võitmatu Astur kohtub Rajul Poola vägilasega

Kikkpoksi taustaga Maikel Astur on tuntud oma täpse löögitehnika ja kaasahaarava stiili poolest ja on seni püsinud kaotuseta. 29-aastane Astur on tõusnud kiiresti Baltimaade MMA tõsiste tegijate hulka ning tema eelmine võit tuli veebruaris Evecon Raju sündmusel, kui ta alistas Damian Zaharia (Rumeenia) esimese raundi viimasel sekundil nokaudiga.

Hiljuti sõlmis Astur Raju liigaga ka eksklusiivlepingu, kinnitades oma pühendumust Eesti publiku ja koduse organisatsiooni ees.

"Mul on hea meel, et mulle tuuakse vastu nii kogenud vastane — see tähendab, et pean end maksimaalselt proovile panema ja saan publikule näidata, kui kõrgel tasemel ma tegelikult olen," rääkis Astur. "Samas ei ole kogenud vastased minu jaoks midagi uut: mul on seljataga 35 professionaalset kikkpoksi matši. Ka RAJU 16-l astusin vastu väga kogenud brasiillasele Alisson Marreirale, kellest suutsin jagu saada."

Oskar Herczyk, kellele on hüüdnimeks antud "Shrek", esindab Baltic Fighters MMA klubi Gdanskis. Amatöörina 34 ja profina 15 matši pidanud poolaka tugevuseks on maadlus ja oma agressiivse stiiliga on ta Maikel Asturile väga ohtlikuks vastaseks. Tema nimekaimad vastased on olnud Michael Dubois ja Michelangelo Colangelo.

"Olen tugeva löögiga ründaja. Püüan pidevalt vastasele survet avaldada ja distantsi vähendada, et lähivõitluses omavahel maadlust ja löömist kombineerides matšivõidu ja ka lõpetuse suunas liikuda," sõnas Herczyk.

Evecon Raju 18 leiab aset 20. septembril Tallinna Tondiraba jäähallis.