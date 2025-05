Knicks mängis lõpuminutitel suure edu maha ja kaotas Pacersile lisaajal

Normaalaeg kulges suuresti Knicksi juhtimisel ja veel veidi vähem kui kolm minutit enne lõppu oli tablool kodumeeskonna 14-punktiline eduseis (119:105).

Aaron Nesmithi neli järjestikust kolmepunktiviset vähendasid vahe vaid kahepunktiliseks ning normaalaja viimasel sekundil tabas Tyrese Haliburton raske viske, mis viigistas seisu 125:125-le.

Lisaajal asus Knicks kiirelt nelja punktiga juhtima, kuid Pacers tuli järele ning kallutas Obi Toppini ja Andrew Nembardi korvide toel lõpu enda kasuks.

Haliburton viskas võitjate parimana 31 punkti ja jagas 11 resultatiivset söötu ning normaalaja lõpus hoogu sattunud Nesmith tabas üheksast kaugviskest lausa kaheksa, lõpetades 30 punktiga. Knicksi vedasid rünnakul Jalen Brunson ja Karl-Anthony Towns, kes tõid omadele vastavalt 43 ja 35 punkti.

"Ei ole midagi öelda, neile [Pacersile] tuleb au anda. Nad võitlesid viimase sekundini nii, nagu nad on kogu play-off'i jooksul võidelnud. Meie olime lihtsalt kehvad," tõdes Brunson.

Seeria teine kohtumine peetakse Eesti aja järgi ööl vastu laupäeva Knicksi koduväljakul.

PLAYOFF BRACKET



Pacers take a 1-0 lead in East Finals



The #NBAPlayoffs presented by Google continue Thursday with Timberwolves-Thunder Game 2 at 8:30pm/et on ESPN! pic.twitter.com/pDEfkD3BLL