Triatleet Liis Kapten debüteeris eliitklassis teise kohaga

Väga tugeva hooaja avavõistluse tegi Aafrikas 19-aastane Liis Kapten, kes saavutas oma esimesel eliitklassi võistlusel teise koha. 750 meetrit ujumist, 20 kilomeetrit rattasõitu ja viis kilomeetrit jooksu läbis ta tunni, viie minuti ja viie sekundiga. Võistluse võitjale sloveenlanna Tjasa Vrtacicile kaotas ta 28 sekundiga.

"Olen kõige uhkem oma ujumise üle, sest on näha, et tehtud töö on hakanud vilja kandma. Tüdruk, kellega ma koos veest välja tulin, tuleb ka kõrgema taseme võistlustel esimeste seas välja, mis andis mulle väga-väga palju enesekindlust juurde. Et ka tulevastel võistlustel suudan esipundis hakkama saada," rääkis Kapten võistluse järel.

Meeste arvestuses sai Gregor Rasva samal distantsil viienda koha, finišeerides ajaga 57 minutit ja 30 sekundit. Võitjaks tuli itaallane Lorenzo Pelliciardi 57.10-ga.