VIDEO | Ohtani kodujooks tõi Dodgersi viimases voorus raskest seisust välja

Dodgers (26-13) läks kolme vooru järel juhtima 8:3, aga Diamondbacks (20-19) vastas viiendas voorus Lourdes Gurriel Jr.-i slämmiga ning reedel kaks kodujooksu kirja saanud Ketel Marte ja Randal Grichuki löögid viisid kodumeeskonna viimase vooru eel 11:8 juhtima.

Andy Pages, Kike Hernandez ja Max Muncy tõid üheksanda vooru alguses tabloole 11:11 viigiseisu, Arizona vahetas enne pesapalli suurima staari Shohei Ohtani lööma minemist Kevin Ginkeli asemel söötma Ryan Thompsoni, aga sellest ei olnud kasu: Jaapani superstaar lõi üks-kaks seisust oma hooaja 12. kodujooksu ning tõi lisaks endale koju veel kaks pesadel olnud meest.

"See oli suurepärane mäng," ütles neli jooksu koju toonud Ohtani mängu järel. "Sellist matši ei näe väga tihti - saime palju punkte, nemad tulid mängu tagasi, siis tulime meie tagasi. See oli emotsionaalne," lisas ta.

Suurfavoriit Dodgers jagab samuti 26 võitu ja 13 kaotust saanud Detroit Tigersiga praegu põhihooaja arvestuses esikohta, San Diego Padres on võitnud 24 ja kaotanud 13 mängu. Teiste soosikute sekka kuuluvatel New York Yankeesil ja Philadelphia Philliesil on 22 võitu ja 16 kaotust; hooaega seitsme järjestikuse kaotusega alustanud Atlanta Braves võitis aprilli lõpus kaheksast mängust seitse ja neil on praegu 18 võitu ja 20 kaotust.