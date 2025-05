Eesti karate lugu sai raamatukaante vahele

528-leheküljeline rikkalikult illustreeritud raamat "Pool sajandit karatesporti Eestis" otsib vastust küsimusele, milles on seisnenud karatespordi tähtsus ja tähendus, ning tutvustab isikuid, kes võitnud medaleid ja viinud ala edasi. Raamatu koostas Riho Paramonov.

"See on suur au, sest väga vähe on neid spordiloolasi, kes saavad teha raamatu ühe ala tippudega, elus olevate tippudega. Ma arvan, et ka nendele inimestele, kes kõnelesid jagasid oma mälestusi, on see väga hea võimalus rääkida karate kunagisest suurusest ja tähendusest. Kui kasutan Lembit Kolgi sõnastust siis 1980. aastatel oli see sisuliselt tõesti meie paraadala," muljetas Paramonov.

Teos kirjeldab värvikalt, miks keelatud alade hulka kuulunud karated proovisid 1980. aastatel Eestis tuhanded noored. "See oli uus ala, see oli tähenduslik, see oli saladuslik, see oli kauge, see meelitas inimesi. Tundus huvitav ja kõik tahtsid proovida," märkis Paramanov.

Tallinnas toimunud esitlusel oli kohal ka karate esimene ja ainus eestlasest maailmameister Marko Luhamaa, kes jagas autogramme ja muljeid ning ütles, et ajaloolise kulla tõi tahe teha tulemust.

"Ma arvan, et see on väga tore üritus ja ettevõtmine, et see [raamat] kokku panna niimoodi. Minu osa on kindlasti väga väikene osa sellest, sest karate tervikuna on ikkagi väga suur, palju tegijaid ja nii edasi."

"Pool sajandit karatesporti Eestis" on esimene ülevaateteos Eesti karate mitmekülgsest ja põnevast ajaloost.