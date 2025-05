Oilers tuli viiendat mängu järjest kaotusseisust välja

Karikavõistluste avaringis Los Angeles Kingsi neli-kaks alistanud Oilers jäi veerandfinaalseeria avakohtumises Vegase vastu üheksa minutiga 0:2 kaotusseisu, aga Corey Perry värav avaperioodi lõpus tõi külalised taas tabamuse kaugusele.

Teisel perioodil kumbki meeskond skoori ei teinud, aga Oilers läks otsustaval kolmandikul hoogu. Sakslane Leon Draisaitl viigistas minutiga seisu ning Zach Hyman viis külalised kolm minutit enne lõpusireeni juhtima. Connor Brown jõudis veidi üle minuti hiljem veel ühe tabamuseni ning Edmonton alustas seeriat 4:2 (1:2, 0:0, 3:0) võiduga.

Tegemist on Edmontoni viienda järjestikuse võiduga, kusjuures igas mängus on nad vähemalt korra kaotusseisus olnud. Ükski meeskond pole NHL-i ajaloos sellist seeriat teinud. "Oleme kannatlik grupp, veteranidest koosnev tiim. Meie mängijad on aastate jooksul väga paljudes play-off'i mängudes mänginud. Nad teavad, mida vaja on. Püsime oma mängu juures ja võtamegi mängu kaupa," sõnas kaitsja John Klingberg.

Veerandfinaalseeriaga tegid veel algust idakonverentsi esinumber Washington Capitals ning põhiturniiri neljandana lõpetanud Carolina Hurricanes. Kodujääl mänginud Capitals läks valgevenelase Aleksei Protasi teise kolmandiku tabamusest juhtima, aga Carolina mees Logan Stankoven viskas kümme minutit enne kohtumise lõppu viigivärava.

Seeria avamäng läkski lisaajale, kus Hurricanesi ründaja Jaccob Slavin kolme minutiga värava viskas ja Carolinale 2:1 (0:0, 0:1, 1:0, 1:0) võidu andis.

Hurricanes pani konverentsi esinumbrile korraliku surve peale ja tegi mängu peale 33 pealeviset, millest 25 läksid raamidesse. Washington viskas peale 14 korda, raamidesse läks 11 viset. "Olime neil kohe kaelas, teadsime, et peame endast kõik andma," ütles võiduvärava autor Slavin. "See mõtteviis tõi meile võidu."