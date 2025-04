Eesti rallikrossisõitjad saavutasid hooaja avavõistlusel viis esikohta

Kodusele rallikrossihooajale anti avapauk Viljandimaal Raasillas, kus jagati nii Eesti kui ka Balti meistrivõistluste punkte. Rajal käis 73 võistlejat. Eesti, Läti ja Leedu rallikrossisõitjate kõrval kihutasid ka konkurendid Soomest. Olud olid muutlikud, sest pika päeva jooksul saadi nii vihma, lund kui ka päikest.

Kaheksast võistlusklassist olid Eesti sõitjad parimad viies. Võidu said Rauno Rappu, Arvo Kask, Tamo Toodo ja Jako Samm. Lisaks teenis Crosskart 650 klassis etapivõidu Rait Sööt, kellele pakkus kõva konkurentsi Laur Langeproon.

"Finaalitaktika oli keeruline. Pole varem sellist asja teinud, et teisel ringil jokkerisse lähed, aga Laurile tundus, et jäin lihtsalt kinni. Sõidud läksid väga ohtlikuks, kontaktid hakkasid tulema, aga miks lõpetada mõlema sõidud. Jätsime vahed sisse, tegime jokkeri ja proovisime sõiduga üksteisest mööda saada. See pidas paika. Sõidu pealt saime paugud, saime hoo üles ja õnnestus kõik," rääkis Sööt.

Rallikrossi Balti meistrivõistluste järgmine etapp sõidetakse 11. mail Riias. Kuuest etapist koosnevad Eesti meistrivõistlused jätkuvad aga 17. mail Harjumaal Laitse RallyPark'is toimuvate sõitudega.