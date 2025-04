Tunamullune meister rabas MM-il veatu mänguga snuukrimaailma

Belgiast pärit Brecel üllatas kaks kevadet tagasi snuukrimaailma, kui tuli poolfinaalis Si Jiahui vastu välja 5:14 kaotusseisust ja võitis 17:15 ning alistas seejärel finaalis Mark Selby 18:15, tulles esimeseks Mandri-Euroopast pärit maailmameistriks.

Karjääri prestiižseima triumfi järel pole Brecel aga suutnud vormi hoida. Kahe hooaja jooksul on ta õnnestunud käputäiel turniiridel, näiteks jõudis tänavu veerandfinaali Mastersil ja mullu finaali Shanghai tippturniiril, kuid hooaja alguses oli isegi oht, et ta jääb järgmiseks aastaks profikaardita. Kui Brecel oleks MM-il teises ringis kaotanud, oleks ta maailma edetabelis langenud 41. kohale.

Impulsiivse mängijana tuntud belglasele on ette heidetud, et ta ei pühendu snuukrile piisavalt, ei ole suutnud oma potentsiaali ära kasutada ning veedab kõik vabad hetked lauast eemal. Ka oma teise ringi kohtumiseks Ding Junhui vastu naasis Brecel lennukiga Sheffieldi vaid tund enne mängu algust, aga pani siis kriitikutel suud demonstratiivselt lukku.

Eduka karjääri jooksul 15 reitinguturniiri võitnud ja 11 aasta eest ka maailma esinumbriks kerkinud Ding vormistas matši avafreimis võimsa 141-ga oma MM-karjääri parima seeria. Brecel vastas sellele koheselt 121-se seeriaga ja jätkas mängu justkui näidisturniiril, saates kuule auku seinapõrkest ja läbi plant'ide ning vajas löögi jaoks keskmiselt vaid 17,5 sekundit.

Ding sai esimese sessiooni jooksul vaid 13 protsenti lauaaega, eksis ka mõnel löögil ning kõik talle jäetud võimalused ära kasutanud Brecel võitis seitse partiid järjest, sealjuures suutis Ding pärast oma 141-st seeriat seitsme freimi jooksul kokku lüüa vaid 15 punkti. Breceli ja Dingi vastasseis jätkub pühapäeval areenilt publiku ovatsioonide saatel lahkunud belglase 7:1 eduseisus.

"Meil on kõigil oma lemmikud, aga tema on snuukris minu arvates praegu kõige muljetavaldavam mängija. Ta on uskumatu. Me oleme Crucible'is näinud suurepäraseid esitusi - kasvõi kaks aastat tagasi, kui Luca võitis finaalis Mark Selbyt - aga nägime praegu kõige hiilgavamat snuukrit, mida ühe sessiooni jooksul MM-il on mängitud," sõnas BBC-s mängu kommenteerinud kuuekordne maailmameister Steve Davis.

Jätkuvalt on heas hoos vanameistrid Ronnie O'Sullivan, John Higgins ja Mark Williams. 49-aastane Higgins alistas hiinlase Xiao Guodongi põneva lõpu saanud mängu järel 13:12 ja kohtub veerandfinaalis endast aasta vanema Williamsiga, kes oli 13:10 üle Hossein Vafaeist. O'Sullivan võitis Pang Junxu vastu neli esimest freimi ja kogu avasessiooni 6:2.