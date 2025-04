O'Sullivan ei jätnud MM-i avaringis kauaaegsele rivaalile sõnaõigust

49-aastane O'Sullivan mängis viimati jaanuaris, kui murdis Championship League'is kolme kaotuse järel oma kii pooleks, ent alustas Sheffieldis tänavust MM-i sellele vaatamata kindla võiduga.

Vana rivaali Carteri vastu, kellega on O'Sullivan aastate jooksul vahetanud palju krõbedaid sõnu, läks seitsmekordne maailmameister teisipäeval juhtima 5:2, aga kaotas päeva lõpuks kaks viimast freimi. Kolmapäeval ei jätnud O'Sullivan enam Carterile mingit võimalust, kui võitis kõik viis partiid, lõpetades sealjuures matši 131-se seeriaga.

"Olin seisul 4:5 mängus, aga Ronnie sai hoo sisse. Leidsin end kehvadest positsioonidest ja asi läks järjest hullemaks. Lõpp oli päris piinlik, aga kõigi aegade parima vastu ei olegi kerge. Ta oli täna palju parem," nentis O'Sullivaniga mängu järel paar sõbralikumat sõna vahetanud Carter.

Kaheksandikfinaalis on O'Sullivani vastaseks hiinlane Pang Junxu (WS 27.), kes alistas kaasmaalase Zhang Anda 10:7. Üldse on 16 parema sekka pääsenud juba kuus Hiina snuukrimängijat ja võimalus on üheks veel, kui maailma teine number Judd Trump mängib Zhou Yuelongiga.