VIDEO | Allen tõi 147-se seeriaga õnnelikule pealtvaatajale suure auhinna

39-aastane Allen jäi teises ringis inglase Chris Wakelini (WST 20.) vastu täbarasse seisu, kui Wakelin lausa 10:2 juhtima läks. tegi 13. Allen tegi siis aga ajalugu, kui ta kogus 13. freimis 147 punkti ehk lõi maksimaalse seeria.

Allenist sai esimene mängija snuukri ajaloos, kes kõigil Triple Crowni turniiridel (Masters, UK Championship ja MM) sellise seeriaga hakkama saanud.

Lisaks ajaloolisele sooritusele naeratas õnn ka pealtvaatajale Brian Nichollsile, kes teenis sponsori Midnite'i kampaania raames Alleni seeria tõttu kopsaka auhinna. Iga sessiooni alguses loositakse istekoha järgi välja suvaline pealtvaataja, kellele antakse maksimaalse seeria puhul 25 000 naelsterlingu suurune summa.

"See hetk, kui viimane must sisse läks... Vau, see oli imeline!" rääkis Nicholls. "25 000 naela on suur summa. Pean veel naisele helistama ja teda üllatama. Arvan, et lähme teeme ühe kruiisi ja siis jagan pojale natuke. Armastan snuukrit väga, aga poleks eales arvanud, et saan Crucible'i teatrisse MM-i vaatama tulla. Nüüd pean kindlasti tagasi tulema!"

Allen sai rahvalt ning konkurent Wakelinilt suure aplausi, aga põhja-iirlane peab end suurest august välja kaevama: Wakelin juhib vastasseisu 12:4 ning vajab edasipääsuks veel üht freimivõitu. Kohtumine jätkub reede hilisõhtul.