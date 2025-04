Tunamullune maailmameister ronis snuukri MM-il raskest seisust välja

Mandri-Euroopast esimese mängijana maailmameistriks tulnud Brecel kohtus avaringis waleslase Ryan Dayga (WS 36.), kuid leidis end kuue freimi järel 1:5 kaotusseisust.

Seitsmendas freimis sooritas Brecel oma ainsa enam kui sajapunktise seeria (104). Belglane sai sellega oma rütmi lõpuks kätte ning ta loovutas järgmisest kümnest freimist vaid kaks, teenides 10:7 võidu.

"Minu mängustiil on üsna ainulaadne – vähemalt pole see igav," naljatas Brecel kohtumise järel. "Olin 1:5 taga, kuid ma ei sattunud paanikasse. Olen varemgi sellisest kaotusseisust välja tulnud. Kui tegin seisuks 3:5, siis tundsin, et ma ei saa seda mängu kaotada. Ma ei taha Ryanit alahinnata, me kõik teame, milleks ta on võimeline, aga mina tundsin end sel hetkel väga rahulikult ja tema oli silmnähtavalt närvis."

Kaheksandikfinaalis läheb Brecel vastamisi hiinlase Ding Junhuiga (WS 10.), kes oli 10:7 üle inglasest Zak Suretyst (WS 73.). "Ding on natuke nagu Ryan – ta võib lihtsa löögi mööda lüüa, aga võib ka kõik sisse lüüa. See matš tuleb kas väga segane või hoopis suurepärane," ütles tunamullune maailmameister.

Kaheksandikfinaali on nüüdseks jõudnud 15 mängijat. Viimane edasipääseja selgub paarist Mark Selby (WS 4.) - Ben Woollaston (WS 44.).