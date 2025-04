Needus jätkub: tiitlikaitsja Wilson langes MM-i avapäeval konkurentsist

Maailma edetabelis teist kohta hoidev Wilson jäi 21-aastase hiinlase vastu 0:2 kaotusseisu, aga inglane vastas kuue järjestikuse geimivõiduga, kuhu kuulus ka 136-punktine seeria. Peifan näitas seejärel aga taset, kui võitis järgmised seitse freimi.

Võitja selgus siiski viimase freimiga, sest Wilson võitis kolm järjest, et seis viigistada. Mõlemal mehel oli võimalust, aga lõpuks jäi peale hiinlane, kes teenis 10:9 võidu ning lõi esinumbri avakohtumises konkurentsist. Viimati juhtus see 2000. aastal, mil Stuart Bingham alistas avakohtumises Stephen Hendry.

"Sellega on väga raske leppida. Andsin endast parima, aga Lei tuli väga positiivselt välja ja lõi imeliselt," ütles Wilson. "Mul on ausalt öeldes väga valus. [Peifan] oli debütandi kohta väga rahulik, soovin talle ülejäänud turniiriks edu. Ta paistab väga rahuliku tüübina, ei näidanud terve matši vältel emotsiooni."

Wilsoni kaotusega jätkub nn "Crucible'i needus" - ükski esmakordne maailmameister ei ole pärast MM-i kolimist Sheffieldi Crucible teatrisse suutnud tiitlit kaitsta. Crucible hakkas MM-i võõrustama 1977, seega on needus kestnud tänavusega koos 48 aastat.

"Seda tähtsustatakse üle, usun, et keegi murrab selle. Kahjuks ei ole see mina," lisas Wilson.

MM jätkub pühapäeval, muuseas asub võistlustulle kolmekordne maailmameister Mark Williams (WST 6.).