Mitu kuud snuukrist eemal olnud O'Sullivan naaseb algavaks MM-iks

49-aastane O'Sullivan on mänginud kõikidel maailmameistrivõistlustel alates 1992. aastast, kuid tema tänavune osalemine oli pikalt küsimärgi all. O'Sullivan mängis viimati jaanuaris, kui kaotas Championship League'is kolm matši ja loobus neljandast; seejärel on ta terviseprobleemidele viidates jätnud vahele viis turniiri.

Neljapäeval kinnitas snuukrilegend, et lõpetab oma võistluspausi MM-il, kus läheb avaringis vastamisi vana rivaali Ali Carteriga. MM-finaalis kohtuti nii 2008. kui 2012. aastal, mõlemad mängud võitis O'Sullivan ning mehed on karjääri jooksul vahetanud teravaid sõnu - ja 2018. aasta MM-il kaheksandikfinaali käigus ka agressiivse õlamüksu.

Kui O'Sullivan ja Carter alustavad oma oodatud vastasseisu teisipäeval, avab MM-i tiitlikaitsja Kyren Wilson, kes kohtub avaringis hiinlasest debütandi Lei Peifaniga. Lisaks temale on Hiina mängijaid 32 parema seas veel üheksa - rekordiline arv -, kellest Zhou Yuelong läheb avaringis vastamisi maailma esinumbri Judd Trumpiga.

Mark Alleni vastaseks on Fan Zhengyi, Mark Selby kohtub Ben Woollastoniga, John Higgins võtab avaringis mõõtu Joe O'Connorilt ning Mark Williams Wu Yizelt. Tunamullune võitja Luca Brecel mängib 32 parema seas Ryan Dayga.