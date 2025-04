Järvamaa orienteerumisklubi jõudis lõpuks ihaldatud võiduni

Arvult 64. orienteerujate Jüriööjooks toimus seekord Haanjas ja 36 viieliikmelisest võistkonnast sai lõpptulemuse kirja 29 tiimi.

Orienteerujate hulgas on traditsiooniliselt väga hinnatud avavahetuse võit ja juba üheksandat korda tuli esimesest vahetusest liidrina Peko esimese tiimi Kristo Heinmann. Auhinnaks avavahetuse võidupuhv.

"Tehniline sooritus, sest ega ma füüsiliselt end kõige paremini ei tundnud. Praegu on treeningutes raske periood. Aga teadsin, et kuna ma olen siin metsas varem käinud ja paljud on, siis tehnilisuse aste on midagi muud kui võib-olla tavapäraselt," lausus ta ERR-ile.

"Jah, suusarajad natuke aitasid, aga tegelikult pidi kogu aeg kaardis olema ja ei saanud lubada, et ma korraks ei orienteeru. Kogu aeg oli vaja kätt pulsil hoida."

Aga siis hakkas tõusma Järvamaa JOKA klubi esinduskoosseis. Kui Mehis Muru oli avavahetusest tulnud seitsmendana, siis Sigrid Ruul tõstis tiimi kolmandaks ja Juho Westerlund teiseks.

Neljandale etapile läks JOKA eest Eesti parim naisorienteeruja Evely Kaasiku, kes tõstis võistkonna liidriks ja ankrumehe Raiko Marrandi Peko ees enam kui kümneminutilise eduga ankruetapile saatis.

Olle Ilmar Jaama Marrandit kätte ei saanudki ja seega võis JOKA viisik tähistada klubi ajaloo esimest Jüriööjooksu võitu. Peko lõpetas teisena ja Põlva Kobras kolmandana.

"Võistluskeskuse spiiker rääkis, et 15 aastat tagasi võistlesime juba osade võistkonnaliikmetega samas tiimis," lausus Kaasiku. "Kõrgeid tulemusi on pikalt jahitud ja oleme poodiumikohtadel olnud mitmeid kordi. Lõpuks ometi tuli siis võit ära."

"Maastik oli äärmiselt põnev. Eriti öises metsas orienteerumine oli ülimalt põnev. Rajameister oli teinud hea töö, maastik oli hea ja see oli väljakutseid pakkuv."

"Kõik tiimid teadsid seda ette," jätkas ta. "Seda on näha ka tulemustes, et kõik tegid väikseid vigu. Kellelgi ei olnud ideaalne päev, aga kes kõik vähem eksisid, siis need võitsid."