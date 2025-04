McIlroy sai viimaks selga tõmmata Mastersi kuulsa pintsaku

McIlroy läks viimasele võistluspäevale vastu kahelöögilise eduga, kuid alustas kehvalt ja jagas 15. raja järel esikohta inglase Justin Rose'iga.

Mehed olid võrdsed ka pärast viimast, 18. rada ja see tähendas, et võitja selgitamiseks läks vaja lisarada, mille McIlroy läbis kolme (-1) ja Rose nelja (0) löögiga.

35-aastane McIlroy võitis nõnda oma karjääri esimese Mastersi tiitli. Ühtlasi sai temast esimene eurooplane, kes on saavutanud karjääri Grand Slami ehk võitnud kõik neli suurturniiri – US Open (2011), PGA Championship (2012, 2014), The Open (2014) ja Masters (2025).

Varem on sellega hakkama saanud ameeriklased Jack Nicklaus, Tiger Woods, Ben Hogan ja Gene Sarazen ning lõuna-aafriklane Gary Player.

"Mängisin Mastersil 17. korda ja ma hakkasin juba mõtlema, kas minu aeg üldse kunagi tuleb. Viimased kümme aastat olen siin mänginud suure surve all, sest kõik teadsid, et jahin Grand Slami. Nüüd ma ei teagi, millest me järgmisel aastal Mastersi eel räägime," naljatas McIlroy.

McIlroyl aitas võitjale antava kuulsa rohelise pintsaku selga tõmmata mullune võitja Scottie Scheffler. Scheffler ise lõpetas tänavu neljandana (-8), lisaks McIlroyle ja Rose'ile jäi temast ettepoole ka Patrick Reed (-9). Viiendat kohta jäid jagama ameeriklane Bryson DeChambeau ja lõuna-korealane Im Sung-jae (mõlemad -7).