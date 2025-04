Ševoldajeva Rahvuste liiga eel: oleme võimelised näitama head jalgpalli

Naiste jalgpallikoondis on uues Rahvuste liiga võistlussarjas ühe mängu juba pidanud, kui jäi veebruari lõpus võõrsil 1:3 alla Iisraelile. Nüüd ootab ees kohtumine Bulgaariaga. Naiskond ise tunnetab, et ootused on kõrged ja võtab selle väljakutse rõõmuga vastu.

"See et me tahame mängida palliga, et me tahame domineerida, see teeb mind väga rõõmsaks," sõnas koondise kapten Inna Kiss-Zlidnis neljapäevasel pressikonverentsil. "Ma tõesti naudin seda, mida me proovime väljakul teha. Mitte alati ei tule välja, aga me vähemalt proovime ja tahame seda teha."

Kiss-Zlidnis mängis viimati A. Le Coq Arenal kolm aastat tagasi, mistõttu tunnistas ta, et see hetk on tema jaoks eriline ja oodatud. "Olen sellele palju mõelnud ja kui astun väljakule, saab see olema emotsionaalne hetk. See tähendab mulle väga palju. Loodan, et publik tuleb meid toetama," rääkis Kiss-Zlidnis.

Koondises mängib Kiss-Zlidnis kaitsja positsioonil, kuid klubis tegutseb ta teisel kohal, mis lisab tema mängule uusi vaatenurki. "Ma olen ligi 20 aastat jalgpalli ja pea kogu selle aja kaitsja olnud – see on mul juba veres. Ühelt poolt on keeruline, sest ei harjuta nädalast nädalasse samal positsioonil, kuid samas arendab see minus teisi oskusi," võttis ta oma mõtted kokku.

Möödunud aasta novembris koondise peatreeneriks saanud Aleksandra Ševoldajeva käe all on koondises nii tuntud tegijaid kui uusi noori mängijaid, mõningate kadudega on tulnud seekord leppida ka vigastuste tõttu. Sellegipoolest usub ta, et Rahvuste liigas on Iisraeli ja Bulgaariaga mängides võimalik häid tulemusi saavutada.

"Ma olen väga-väga veendunud, et oleme rohkem kui võimelised selles alagrupis mängima väga-väga head jalgpalli ja olema väga edukad sellega," kinnitas Ševoldajeva.

"Peame kiiresti kohanema mänguolukordadega ja püüdma neid kontrollida. Kindlasti tuleb palju võitlusi, lahtisi palle ja kontrarünnakuid. Meil on kohti, kus saame olla päris ohtlikud, aga peame selleks olema hästi distsiplineeritud," lisas peatreener. Ševoldajeva sõnul on enne kohtumist pööratud tähelepanu ka standardolukordadele. "Rahvusvahelises jalgpallis lähevad standardolukorras kas üht- või teistpidi ja meie ülesanne on võimalikult palju detaile paika loksutada, et tunneksime neis olukordades end hästi."

"Mängud on palju lahtisemad, ettearvamatud ja tihtipeale suuremad proovikivid kui kohtumised maailma tippude vastu. Eesti küllaltki noore jalgpalli juures on teada, millise iseloomuga mäng tippude vastu tuleb, aga kui sul võivad domineerida 70 erinevat asja, on see teistmoodi proovikivi," mõtiskles peatreener.