Tallinnas toimuvas maadluslaagris jagab õpetusi neljakordne maailmameister

Maadluse Tallinn Openi järgne rahvusvaheline treeninglaager poistele ja tüdrukutele on Unibet Arenale toonud mitusada noort maadlejat. Tüdrukuid on aga treenima toodud tõeline maadlustipp - Tokyo olümpiavõitja ja Pariisi OM-pronks, jaapanlanna Yui Susaki.

Eesti on üks minu lemmikriike, olen siin ka varem käinud ja tahtsin tagasi tulla. Mulle meeldivad suured laagrid ja see on mulle esmakordne võimalus, nii suurele seltskonnale maadlust õpetada. Tahtsin sellist kogemust tunda.

Susaki sõnul on maadluse populaarsust vaja tõsta - see on ka tema enda missioon. "Jaapanis on sellega nii ja naa. Ma tahaksin, et maadlus oleks veel palju populaarsem, tahan sellele kaasa aidata," sõnas neljakordne maailmameister.

Meie enda maadlustipp Epp Mäe tunneb Susakit juba kadettide vanuseklassist saadik ning näeb tema abikätt noorte innustamisel tähtsa tegurina. "Eppu kõik teavad, aga kui sulle tuuakse maailmaklassi täielik tipp siia kohale, keda muidu näeb ainult sotsiaalmeedias või videote pealt, siis see tekitab noortes elevust," arvas ta.

Tema sõnul Susaki end laagris tagasi ei hoia, tuleb lahtiste kaartidega, näitab oma lemmikvõtteid ja tehnikat, mis on talle edu toonud. Mäe sõnul on see noorteklasse õpetades väga oluline. Aga juunikuus perelisa ootav Mäe ise - kui palju tema käed laagris külge paneb?

"No ma olen siin mati servas seisja rohkem. Natukene kõht kasvab, ei saa kõiki asju ette näidata, aga eks ma ikka olen kohapeal ja jälgin meie tüdrukuid ka," muheles Mäe.