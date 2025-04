Aston Martin tõmbub F1 sarjast tagasi, aga nimi jääb

Aston Martini autofirmal ei lähe viimasel ajal hästi ja eelmisel aastal koondati viis protsenti töötajatest. Nelja aasta jooksul on ettevõttel olnud neli tegevjuhti ja mullu ametisse nimetatud Adrian Hallmarki sõnul aitab see samm firma tulemusi parandada.

Samal ajal plaanib Aston Martin vormel-1 võistkonna enamusaktsionär Yew Yree konsortsium tõsta oma osalust 33 protsendini. Konsortsiumit juhib Kanada ärimees Lawrence Stroll, kelle poeg Lance sõidab võistkonnas juba mitmeid aastaid.

"Pikaajaline leping on paigas, et säilitada Aston Martini nimi mootorispordis veel mitmeteks aastakümneteks," teatas vormel-1 võistkond. Lawrence Stroll lisas: "Need käigud näitavad, et Aston Martini koht vormel-1 stardirivis on kindlam kui kunagi varem."

Muudatused omanikeringis peavad klappima Suurbritannia ettevõtlusreeglitega ja selles osas on mõned nüansid veel lahtised. Teoreetiliselt peaks osaluse kasvatamisel üle 30 protsendi tegema pakkumise kogu firmale, aga siinkohal saab taotleda ka erandit.

Aston Martini nimi on figureerinud vormel-1 maailmas juba aastakümneid tagasi. Praegune projekt sai alguse 2021. aastal ja seni edukaim oli 2023. aasta hooaeg, kui Fernando Alonso jõudis kaheksa korda pjedestaalile ja võistkond tuli konstruktorite arvestuses viiendaks.