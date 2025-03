Reimanni osalemine Porsche sarjades tähendab Eesti ringrajasõidu ajaloos uut peatükki

Eesti ringrajasõitja Alex Reimann kihutab tänavu esimest korda täishooaja kahes Porsche ringrajasarjas Pro-klassis. Need sarjas on Porsche Carrera Cup Benelux ja Carrera Cup France.

Nendes sarjades on sõitjatel tugev tehasetugi ja piloodid võtavad mõõtu ühesugustel Porsche 911 GT3 Cup autodel. Tegemist on Porsche Motorsport arenduspüramiidi oluliste sarjadega, kust liigutakse edasi näiteks Porsche Supercupi, Le Mans'i, ELMS-i või DTM-i sarja.

Varem ei ole ükski eestlane sellisel tasemel Porsche Carrera Cupi sarjas osalenud ning Reimann ja EST1 Racing võistkond astuvad seega uuele territooriumile.

"Meil on väga hea meel jätkata koostööd Alexiga ja liikuda koos edasi suuremate eesmärkide suunas," ütles tiimijuht Raimo Kulli. "Ta on tulevikumeister ja meil on uhke tunne olla osa tema teekonnast."

Samas rõhutab EST1 Racingu juht, et hooajale ei minda vastu ülepingutatud lubadustega. "Meie eesmärk on areneda, näidata stabiilselt head taset ja koguda väärtuslikku kogemust. Iga samm, mille Alex teeb edasi Pro klassis, on juba iseenesest suur saavutus."

Kahe sarja peale koguneb Reimannil vähemalt tosin võistlusnädalavahetust ja 24 starti. Neile võivad lisanduda üksikud osavõtud ka mõnest muust sarjast.

Esimesena võistleb Reimann alanud nädalal Prantsusmaa sarjas, mille avaetapp peetakse Barcelonas.