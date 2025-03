Sappinen lõi taas koondise eest värava: olen neid hetki väga igatsenud

Eesti jalgpallikoondis alistas teisipäeva õhtul MM-valiksarja teises mängus võõrsil Moldova 3:2. Rasmus Peetsoni avavärava järel kasvatas pooletunnise mängu järel edu kaheväravaliseks Rauno Sappinen.

Pea kogu avapoolaja enamuses mängida saanud Eesti läks vaheajale 2:0 eduseisus, Kevor Palumetsa punane kaart teise poolaja alguses lubas Moldova mängu tagasi, aga põneva teise kolmveerandtunni järel teenis Eesti ikkagi tähtsad kolm punkti.

"Jalgpallis on mänge, kus mängupilt on mingil hetkel teisejärguline. Täna oli see mäng, kus oli vaja võtta kolm punkti, tegime seda ja lendame rõõmsalt koju," kinnitas Sappinen mängu järel.

Vigastustega maadelnud Sappinen lõi viimati koondisevärava 2023. aasta suvel Aserbaidžaani vastu. "Kirjeldamatult hea tunne. Olen neid hetki väga-väga igatsenud, hea meel, et jõudsin ära oodata ja hea meel, et saime kolm punkti," tõdes ründaja.

Sealjuures oli Sappinenil tund kestnud mängu järel ka hea võimalus Eesti viia 3:0 juhtima, aga tema üks-üks olukorra suutis Moldova väravavaht pareerida. "Ikka kripeldab: väravavaht püsis väga kaua [kohal], tahtsin palli temast üle tõsta, aga ta tegi väga hea tõrje. Õnneks Mattias [Käit] tassis välja ja lõi kolmanda ka!"

Kolm päeva varem Iisraeli 2:1 paremust tunnistama pidanud Eesti lõpetas akna kolme punktiga, Sappineni sõnul on kahte mängu tervikuna raske hinnata. "Hea, et täna kolm punkti võtsime. Kindlasti Iisrael kripeldab, aga juuni tuleb kiiresti ja meil on võimalik seal korrektuurid teha," lisas ta.