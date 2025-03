Eesti jalgpallikoondis alistas põnevas MM-valikmängus Moldova

Eesti jaoks algas kohtumine ootamatult positiivse pöördega, kui Vlasi Sinjavski pääses viiendal minutil palliga ohtlikult läbi ning Maxim Cojocaru tõmbas ta viimase mehena maha. Belglasest peakohtunik Lawrence Visser saatis Moldova kaitsja punase kaardiga väljakult ära ja jättis võõrustajad kümnekesi.

Mõned minutid pärast vähemusse jäämist hoidis Moldova kõrget tempot ja ähvardas vasakult äärelt ohtlike olukordadega, aga 19. minutil läks juhtima hoopis Eesti: Moldova väravavaht Andrei Cojuhari tõrjus Michael Schjönning-Larseni kauglöögi enda ette, kus kodumeeskonna kaitsjad olid ära unustanud Rasmus Peetsoni ja Levadia kaitsja lõi oma koondisekarjääri teise värava.

Pool tundi kestnud mängu järel andis Kevor Palumets paremalt äärelt nurgalöögi, Rauno Sappineni pealöögi suutis Cojuhari püüda, aga tegi seda värava sees seistes ning pall käis üle väravajoone. Pärast VAR-iga konsulteerimist luges Visser värava ära ja Eesti läks 2:0 juhtima.

Vaid kolm minutit pärast teise poolaja algust sai Kevor Palumets teise kollase kaardi ja nii jäid mõlemad meeskonnad väljakule kümnekesi, pärast seda läks mäng kodumeeskonna kontrolli alla, kuigi 58. minutil ei suutnud Sappinen ära realiseerida üks-üks olukorda.

67. minutil surus Ion Nicolaescu Eesti karistusalas Joseph Saliste ära ja vähendaski Moldova kaotusseisu minimaalseks, aga eestlased vastasid koheselt, kui 70. minutil saatis teisipäeval kaptenipaela kandnud Mattias Käit palli 20 meetrilt madala löögiga Moldova värava parema posti kõrvale.

Kodumeeskond ei olnud oma viimast vastust andnud, sest kohtumise esimesel lisaminutil keerutas Mihail Caimacov paremalt poolt suurepärase karistuslöögi Igoneni selja taha, aga Eesti suutis ülejäänud närvilised lõpuminutid vastu pidada ja võtta 3:2 võidu.

Enne mängu:

Nii Eesti kui ka Moldova alustasid valiksarja kaotusega. Eesti pidi laupäeval tunnistama Iisraeli 2:1 paremust ning Moldova kaotas samal päeval Norrale 0:5.

"Sellisel hetkel võib-olla on treeneril natuke lihtsam meeskonda ette valmistada, isegi ei pea lisamotivatsiooni otsima," ütles Eesti peatreener Jürgen Henn järgmise vastase kohta. "Selge on, et kõik tahavad näidata, et kas oli juhus või ei olnud parim mäng, on vaja tõestada. Ootame näljast vastast."

Varasemast viiest omavahelisest maavõistlusest on Eesti koondis võitnud kolm ja nüüdki on võiduvõimalus hea. Küll aga raskendab olukorda esiväravavahi Karl Jakob Heina õlavigastus.

Henni sõnul selgub Heina osalus alles teisipäeval. "Olukord on suures pildis sama, midagi katki tõenäoliselt ei ole. Õlg natuke valu teeb. Kas läheb praktiliselt 24 tunniga midagi paremaks, saame [teisipäeval] otsustada, kui ta tunne on pärast treeningut selgem."

Teiste vigastatud mängijate seis on parem. "Rauno [Sappinen] tunneb end põlve osas paremini, teda ootame homme valikus. Michael Schjønning-Larsen samuti. Kui temaga rääkisin, siis ütles, et põlv on parem kui enne mängu, tema tundub ka 100 protsenti korras," märkis Hein.

Eesti koosseisust jääb kõrvale kaitsja Tanel Tammik. Punase kaardi tõttu ei kuulu koosseisu ka poolkaitsja Markus Soomets.

Kohtunikebrigaadi eesotsas on belglane Lawrence Visser, kellest sai rahvusvaheline FIFA-kategooria kohtunik 2017. aastal. Teda assisteerivad kaasmaalasest abikohtunikud Rien Vanyzere ja Thibaud Nijssen ning neljas kohtunik Lothar D'Hondt. Mängu videokohtunikud tulevad samuti Belgiast, kui videokohtuniku rollis on Jan Boterberg ning abivideokohtunik on Bert Put.

Kohtumise avavile kõlab Chisinaus Zimbru staadionil kell 19.00.

Eesti koondise koosseis mänguks Moldovaga:

Väravavahid

1 Karl Jakob Hein (13.04.2002) – Real Valladolid (ESP) 37/0

12 Matvei Igonen (02.10.1996) – Plovdivi Botev (BUL) 16/0

22 Karl Andre Vallner (28.02.1998) – Tallinna FCI Levadia 4/0

Kaitsjad

16 Joonas Tamm (02.02.1992) – Plovdivi Botev (BUL) 65/4

13 Maksim Paskotši (19.01.2003) – Zürichi Grasshopper (SUI) 34/0

2 Märten Kuusk (05.04.1996) – GKS Katowice (POL) 34/0

6 Rasmus Peetson (03.05.1995) – Tallinna FCI Levadia 20/1

18 Michael Schjønning-Larsen (02.02.2001) – Tallinna FCI Levadia 9/0

19 Kristo Hussar (28.06.2002) – Tallinna FC Flora 5/0

3 Joseph Saliste (10.04.1995) – Paide Linnameeskond 4/0

Poolkaitsjad

4 Mattias Käit (29.06.1998) - FC Rapid (ROU) 57/8

23 Vlasiy Sinyavskiy (27.11.1996) – FC Slovacko (CZE) 40/1

17 Martin Miller (25.09.1997) – Paide Linnameeskond 37/2

20 Markus Poom (27.02.1999) – Tallinna FC Flora 30/0

11 Mihkel Ainsalu (08.03.1996) – Tallinna FCI Levadia 21/0

10 Kevor Palumets (21.11.2002) – Podbrezova Železiarne (SVK) 10/1

9 Ioan Yakovlev (19.01.1998) – Panionios (GRE) 7/1

14 Patrik Kristal (12.11.2007) – FC Köln (GER) 3/0

21 Dimitri Jepihhin (28.10.2005) – AS Trencin (SVK) 0/0

Ründajad

8 Henri Anier (17.12.1990) – Lee Man (HKG) 100/23

15 Rauno Sappinen (23.01.1996) – Tallinna FC Flora 55/12

5 Alex Matthias Tamm (24.07.2001) – Ljubljana Olimpija (SVN) 13/2

7 Robi Saarma (20.05.2001) – Paide Linnameeskond 6/0

Peatreener: Jürgen Henn

Moldova koondise koosseis mänguks Eestiga:

Väravavahid

12 Cristian Avram (27.07.1999) – Araz-Naxçcivan (AZE) 11/0

23 Andrei Cojuhari (20.07.1999) – Rivne Veres (UKR) 2/0

1 Nicolai Cebotari (24.05.1997) – FC Zimbru 1/0

Kaitsjad

5 Veaceslav Posmac (07.11.1990) – FC Petrocub 73/2

2 Oleg Reabciuk (16.01.1998) – FC Moskva Spartak (RUS) 53/0

14 Artur Craciun (29.06.1998) – Niepolomice Puszcza (POL) 32/0

21 Ioan-Calin Revenco (26.06.2000) – Niepolomice Puszcza (POL) 25/1

15 Victor Mudrac (03.03.1994) – Šõmkendi Ordabasõ (KAZ) 21/1

4 Vladislav Baboglo (14.11.1998) – Lvivi FC Karpatõ (UKR) 16/2

19 Daniel Dumbravanu (22.07.2001) – ACR Messina (ITA) 5/0

Poolkaitsjad

22 Vadim Rața (05.05.1993) – FC Universitatea Cluj (ROU) 54/3

20 Sergiu Platica (05.06.1992) – FC Petrocub 49/0

13 Maxim Cojocaru (22.07.1998) – Galați Oțelul (ROU) 28/1

8 Nichita Motpan (17.07.2001) – Voroneži FC Fakel (RUS) 25/3

16 Victor Stina (20.03.1998) – AEL Larissa (GRE) 22/3

6 Victor Bogaciuc (17.10.1999) – FC Petrocub 12/2

3 Dan Pușcaș (20.09.1995) – FC Petrocub 2/0

18 Teodor Lungu (12.06.1995) – FC Petrocub 1/0

7 Ștefan Bodișteanu (21.05.2001) – FC Botoșani (ROU) 1/0

Ründajad

9 Ion Nicolaescu (07.09.1998) – Heerenveen (NED) 50/16

11 Mihail Caimacov (22.08.1998) – Slaven Belupo (CRO) 32/2

17 Virgiliu Postolachi (17.03.2000) – CFR 1907 Cluj (ROU) 26/1

10 Alexandru Boiciuc (21.09.1997) – Chiajna Concordia (ROU) 11/0

Peatreener: Serghei Cleșcenco