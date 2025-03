Henn: tegime mängu ise enda jaoks keeruliseks, aga tulime sellest välja

Eesti jalgpallikoondise peatreener Jürgen Henn ütles pärast MM-valiksarja raames võõrsil Moldova üle saadud 3:2 võitu, et meeskond suutis enda tekitatud raskustest korralikult välja tulla.

Eesti jäi Chisinaus Moldova vastu juba viiendal minutil enamusse ja võitis avapoolaja 2:0, kohe teise poolaja alguses sai aga Kevor Palumets teise kollase kaardi ning kodumeeskond suutis mängu põnevust tuua.

"Meeskond on rahul: tegime mängu ise enda jaoks närviliseks ja keeruliseks, aga tulime sellest korralikult välja," tõdes Henn mängu järel ERR-iga rääkides. "Jalgpall on vahel ettearvamatu, juhtub hulle asju. Mängisime lõpu päris targalt ja kokkuvõttes me neile palju väravavõimalusi ei lubanud."

Henn tegi võrreldes mänguga Iisraeli vastu neli muudatust, kui Markus Soometsa ja Markus Poomi asemel alustasid Moldova vastu Palumets ja Mihkel Ainsalu, Karl Jakob Heina asendas väravas Matvei Igonen ning Alex Matthias Tamme rünnakul Rauno Sappinen.

"Tahtsimegi tuua keskväljale värskust, olime valmis selleks, et tuleb füüsiline mäng. Kevor ja Mihkel võitsid teisi palle väga hästi, samamoodi Mattias [Käit], kes pakkus üleminekutes kiirust," sõnas Henn.

Kaartiderohkes mängus nägi kollast välkumas ka avavärava löönud Rasmus Peetson, kelle Henn pärast Palumetsa punast kaarti välja vahetas ning kes peab järgmise valikmängu vahele jätma. "Suuremaid probleeme pole, tema mängijatüüp on sõdalane, sellistel tuleb neid kaarte ette. Peame hakkama saama. Seepärast ka see vahetus, sellises keerulises mängus oleks eelistanud mitte vahetust teha, aga see kollase kaardi oht oli piisavalt suur," tõdes juhendaja.