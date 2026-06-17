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Elevandiluuranniku koondislast kahtlustatakse kihlveopettuses

Jalgpalli MM
Elye Wahi (nr 12) MM-finaalturniiri mängus Ecuadori vastu.
Elye Wahi (nr 12) MM-finaalturniiri mängus Ecuadori vastu. Autor/allikas: SCANPIX/Getty Images via AFP
Jalgpalli MM

Jalgpalli MM-finaalturniiril Elevandiluuranniku koondist esindavat Elye Wahit kahtlustatakse kihlveopettuses osalemises.

The Athletic avaldas kolmapäeval, et Wahi vahistati Prantsusmaa politsei poolt kaks nädalat enne MM-finaalturniiri algust. Sealsed võimud uurivad 17. mail toimunud Prantsusmaa kõrgliiga mängu, milles Nice'i hingekirja kuuluv Wahi väidetavalt teenis mängus Metziga tahtlikult kollase kaardi. 

The Athleticuga suhelnud allikate sõnul algas uurimine pärast seda, kui Prantsusmaa profijalgpall eest vastutav organisatsioon LFP sai mitu teadet kahtlastest kihlvedudest Nice'i ja Metzi vahelise mängu ajal. Peamiselt panustati sellele, et Wahi saab kollase kaardi.

Wahi teenis kõnealuses mängus kollase kaardi 35. minutil ning selle kollase kaardi tõttu sai ta mängukeelu, mis jättis ta eemale 26. mail toimunud Nice'i ja Saint-Etienne'i vahelisest üleminekumängude avamängust. Kolm päeva hiljem toimunud kordusmängus oli Wahi rivistuses taas olemas ning lõi Nice'i kasuks kaks väravat, aidates koduklubil säilitada koht kõrgliigas.

Prantsusmaa politsei vahistas Wahi 29. mail ja kuulas ta üle. Marseille'i prokuratuuri pressiesindaja sõnul on Wahi seotud juurdlusega, mis käsitleb organiseeritud pettust, organiseeritud sporditulemustega manipuleerimist, kuritegelikul viisil saadud tulu käsitsemist ja rahapesu. "Kahtlusalune vabastati pärast seda, kui ta oli ülekuulamisel käinud. Uurimine jätkub," lisas pressiesindaja.

Wahile ei ole senimaani ühtegi süüdistust esitatud. Ta alustas Elevandiluuranniku algkoosseisus ööl vastu esmaspäeva toimunud kohtumises Ecuadoriga. Elevandiluuranniku järgmine kohtumine MM-finaalturniiril toimub sel laupäeval, 20. juunil, kui minnakse vastamisi Saksamaaga.

Toimetaja: Henrik Laever

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