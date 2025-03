Noortekoondis on esimest korda kolme mängu kaugusel finaalturniirist

Tänu jaanuarikuus Sillamäel peetud eelkvalifikatsiooniturniiril Gibraltari 8:3 ja Põhja-Makedoonia 3:1 alistamisele esimest korda kvalifikatsiooni põhiturniirile pääsenud Eesti (reitingu 35. koht) vastasteks on Tšehhis Plzenis toimuval 6. alagrupi turniiril teisipäeval Poola (4.), kolmapäeval Tšehhi (12.) ja reedel Kreeka (21.).

Eesti koondise peatreener Dmitri Skiperski ütles Raadio 4 saates "Sportklubi", et pärast Sillamäel peetud eelkvalifikatsiooniturniiri pole kõik läinud kahjuks plaanide kohaselt. "Plaanitud kahe laagri asemel saime teha vaid ühe kogunemise. Samas tegime selle kahekuulise perioodi jooksul kaks tunni aja pikkust teoreetilist veebitreeningut ehk kasutasime ära koroonaajal hangitud sellelaadsed kogemused," sõnas peatreener.

Skiperski nentis, et U-19 vanuseklassis on vastaste kohta videomaterjali raske leida. "Eks infot otsitakse erinevaid kanaleid pidi. Näitena võin tuua, et meie ühe kohtuniku poole pöörduti palvega, et ta aitaks hankida märtsi alguses kinniste uste taga peetud meie ja Soome noortekoondise kontrollmängu videot. Aga meil on olemas kaks Poola mängu, kus nad veebruaris mängisid Rumeeniaga (Poola võitis mõlemad mängud 6:2 - toim), ja nende põhjal saame avakohtumiseks valmistuda. Kuigi eks Poola koondise koosseis võib veidi võrreldes nende mängudega muutuda. Olemegi keskendunud avakohtumisele, sest avapäeval on kavas kohtumine Tšehhi-Kreeka ning selle põhjal saame juba teha analüüsi teiseks kohtumiseks Tšehhiga," ütles peatreener.

U-19 koondise treenerid on kaasanud mängijad tulevaste vastaste videoanalüüsi protsessi. "Eks see alguses oli harjumatu. Praegu oleme sellega juba harjunud. Nüüd Poola mängu analüüsides tuli üllatusena vastaste tase, sest ma lootsin neist ausalt öeldes rohkemat. Ja näiteks nende mängu meie viimase vastase Soomega võrreldes sain aru, et meil on Poola vastu kõik võimalused eduks olemas," sõnas teist valiktsüklit U-19 meeskonna põhiväravavahi rolli kandev Artjom Tikhonov, kelle arvates turniiril selge favoriit puudub.

Peatreener Dmitri Skiperski nõustus mängijaga. "Nende mängude põhjal, mida me oleme näinud, peaks teistest veidi eristuma Poola, seda just mängutehnika poolest. Aga arvestada tuleb siiski, et tegu on noorte jalgpalliga. Peame suutma mängida sellise entusiasmi ja keskendumisega nagu Sillamäel ja täita kokkulepitud mängujooniseid ning seda ka pressingu alla sattudes. Noortele mängijatele on omane pressingu all jäädes eksida ja oma meeskondliku mänguga on meil võimalus näiteks mängutehnikas allajäämist tasa teha. Me lähme Tšehhi eesmärgiga iga mäng võita," ütles peatreener.

Skiperski toonitas seda, et Tšehhi turniiri edukas läbimine oleks U-19 koondisele tuleviku vaates oluline selle poolest, et kogutud punktid annaksid võimaluse tõusta Euroopa reitingus kõrgemale. Nii saaks tulevikus vältida eelkvalifikatsiooniturniiril osalemist, kus sel korral mängisid kümme koondist kolmes alagrupis. "Jaanuaris toimuvaks kvalifikatsiooniturniiriks on alati koondist raske kokku saada: mängijatel on kool, mis on kõige olulisem, aga lisaks veel Eesti meistrivõistluste põhiturniiri mängud," sõnas Skiperski.

Kvalifikatsiooni põhiturniiri alagrupid

1. grupp: Itaalia, Rumeenia, Slovakkia (võõrustajad), Saksamaa

2. grupp: Hispaania, Soome, Ungari (võõrustajad), Inglismaa

3. grupp: Portugal (võõrustajad), Prantsusmaa, Valgevene, Kasahstan

4. grupp: Sloveenia, Belgia, Läti (võõrustajad), Andorra

5. grupp: Ukraina, Holland, Serbia (võõrustajad), Montenegro

6. grupp: Poola, Tšehhi (võõrustajad), Kreeka, Eesti

7. grupp: Horvaatia (võõrustaja), Bosnia ja Hertsegoviina, Türgi, Aserbaidžaan

Alagruppides peetakse mängud 25. kuni 30. märtsini. Iga grupi võitja pääseb 28. septembrist 5. oktoobrini Chisinau Arenal toimuvale kaheksa meeskonna osavõtul toimuvale finaalturniirile, kuhu on ainsana koha kindlustanud korraldaja Moldova.

U-19 vanuseklassi Euroopa saalijalgpallimeistriks on tulnud kaks korda Hispaania (2019, 2022) ja korra Portugal (2023).

Eesti noormeeste U19 saalikoondise koosseis EM-valikturniiril

Väravavahid

Artjom Tikhonov (16.03.2007) – Kopli Coolbet

Ivan Gussev (23.12.2008) – Sillamäe Silla FC

Väljakumängijad

Anton Sirotkin (03.11.2007) – Sillamäe Silla FC

Jaroslav Šipunov (28.04.2007) – Saku Sporting

Raul Männi (16.02.2006) – Sillamäe Silla FC

Lev Lužin (10.04.2007) – Narva United FC

Matvei Minajev (29.04.2007) – Jõhvi FC Phoenix

Maksim Sidorov (20.02.2007) – Sillamäe Silla FC

Stepan Karhanin (03.04.2007) – Jõhvi FC Phoenix

Danila Gushinets (27.12.2007) – Rummu Dünamo

Aleksandr Krupski (27.01.2006) – Jõhvi FC Phoenix

Grigori Bõstrov (15.08.2006) – Sillamäe Silla FC

Peatreener: Dmitri Skiperski

Abitreenerid: Mikko Kytölä, Ville Sihvonen

Väravavahtide treener: Nikolai Pulkkinen

Füsioterapeut: Pavel Putškov

Arst: Anatoli Stekolštšikov

Videoanalüütik: Joonas Kuusemäe

Kehalise ettevalmistuse treener/videoanalüütiku abi: Vili Valkama

Mänedžer: Ljubov Lobõševa

6. alagrupi mängude kava

Teisipäev, 25. märts

16.00 Poola – Eesti

20.00 Kreeka – Tšehhi

Kolmapäev, 26. märts

16.00 Kreeka – Poola

20.00 Tšehhi – Eesti

Reede, 28. märts

16.00 Eesti – Kreeka

20.00 Tšehhi - Poola