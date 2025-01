Noortekoondise kapten loodab kodupubliku toele

Saalijalgpalli Eesti noortekoondis kaotas neljapäevases mängus Soome eakaaslastele 1:4. Kaks päeva varem tunnistati Narva meeskonna 5:4 paremust. Hoolimata kaotustest jäi koondise peatreener Dmitri Skiperski hoolealuste arenguga rahule.

"See oli meie viies treeninglaager ja iga laagriga oleme läinud natuke paremaks nii meeskondlikult kui ka individuaalselt," sõnas Skiperski.

Noorte Euroopa meistrivõistluste eelturniiril on Eesti vastasteks Gibraltar ja Põhja-Makedoonia. Alagrupist pääseb edasi vaid võitja.

"Põhja-Makedoonia mängijad on individuaalselt võibolla natuke tehnilisemad. Aga kui me meeskondlikult mängime taktikaliselt küpselt, siis on meil väga head šansid edasi pääseda," ütles peatreener.

Kaks aastat tagasi Leedus toimunud eelvalikturniiril osalenud Raul Männi loodab, et seekord suudab Eesti koondis koduseinte toel järgmisse ringi saada. Seda pole Eesti saalijalgpallurid valikturniiridel seni suutnud ei koondiste tasandil ega ka klubijalgpallis.

"Kõik meeskonnad on sama tasemega. Nendes mängudes saavad otsustavaks väikesed detailid. Näiteks on meil parem graafik kui teistel meeskondadel, sest me saame ühe päeva rohkem puhata. Ka Sillamäe publik tuleb meile kindlasti toeks," ütles Männi, kes klubijalgpalli mängib Eesti meistri Sillamäe Silla FC ridades.

Euroopa noorte saalijalgpallimeistrivõistluste eelvalikturniir peetakse Sillamäel 22.-24. jaanuarini. Eesti mängib 22. jaanuaril Gibraltari ja 24. jaanuaril Põhja-Makedooniaga. Mõlema mängu algus on kell 18.

Eesti noormeeste U19 saalijalgpallikoondise koosseis Narva turniiril

Väravavahid

Artjom Tikhonov (16.03.2007) – Kopli Coolbet

Ivan Gussev (23.12.2008) – Sillamäe Silla FC



Väljakumängijad

Anton Sirotkin (03.11.2007) – Sillamäe Silla FC

Raul Männi (16.02.2006) – Sillamäe Silla FC

Maksim Sidorov (20.02.2007) – Sillamäe Silla FC

Grigori Bõstrov (15.08.2006) – Sillamäe Silla FC

Artjom Tikhomirov (17.06.2007) – Jõhvi FC Phoenix

Jaroslav Šipunov (28.04.2007) – Saku Sporting

Remi Rilos Madisson (31.05.2008) – Saku Sporting

Lev Lužin (10.04.2007) – Narva United FC

Matvei Minajev (29.04.2007) – Jõhvi FC Phoenix

Stepan Karhanin (03.04.2007) – Jõhvi FC Phoenix

Danila Gushinets (27.12.2007) – Rummu Dünamo

Artjom Petrunin (12.10.2006) – Rummu Dünamo



Peatreener: Dmitri Skiperski

Abitreenerid: Mikko Kytölä, Ville Sihvonen

Väravavahtide treener: Nikolai Pulkkinen

Füsioterapeut: Pavel Putškov

Mänedžer: Silver Jurno