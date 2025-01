Eesti U-19 saalijalgpallikoondis tegi ajalugu ja pääses EM-i põhiturniirile

Kuigi valikturniiril madalaimat reitingut (35.) omav Eesti näitas esimesel poolajal kindlat üleolekut ning teravama ründepildiga mängu kui vastane, siis poolaja ainsa tabamuse kirjutas enda nimele Põhja-Makedoonia (reitingu 28.). Seda kolmandal minutil, kui söödukombinatsioon viis värava ees löögile Matej Mitroski, vahendab jalgpall.ee.

Eesti poolt teenisid parimad võimalused Matvei Minajev ja Grigori Bõstrov, kuid vastaste puurilukk Alek Toshevski oli oma ülesannete kõrgusel, näidates suurepäraseid reaktsioonitõrjeid. Eesti sai avapoolajal kirja 22 pealelööki, samal ajal kui vastastel oli ette näidata neid vaid kuus, kuid vaheajale mindi Põhja-Makedoonia 1:0 edus.

Teise poolaja alguses suutis Eesti kohtumise viigistada: 26. minutil sooritas Stepan Karhanin kauglöögi, millel väravavaht oli kätega vahel. Tõrje järel põrkus pall värava ees seisnud Aleksandr Krupski jalale, kes selle ühe puutega kindlalt võrku lennutas.

Seitse minutit hiljem vormistas Eesti 2:1 juhtvärava, kui nurgalöögijärgses olukorras lõi vastase kolmandikult iluvärava Minajev. Viimasel minutil lõi Minajev oma teise ning Eesti kolmanda tabamuse, viies meeskonna 3:1 võidule.

Koondise peatreeneri Dmitri Skiperski sõnul valmistab ajalooline tulemus suurimat heameelt. "Koondis (seda pole suutnud nii meeste kui ka noortekoondis, lisaks pole eelgrupist edasi saanud ka Eesti klubid Euroopa meistrite liigas - toim) pole varem põhiturniirile kvalifitseerunud ning saalijalgpallile oli seda tulemust väga vaja. Me ei mõelnud enne mängu tulemusele, läksime oma mängu mängima ja võitlema. Eile nägime, et Põhja-Makedoonia mängijad pole kuigi füüsilised – teadsime, et oleme neist füüsiliselt paremad, üritasime ja pressisime piisavalt. Tahtsime tempot kõrgel hoida ja kuna uskusime ja lõime palju võimalusi, siis ühel hetkel läksid pallid ka väravasse," rääkis peatreener.

Eesti võistles samas alagrupis Gibraltari ja Põhja-Makedooniaga. Sillamäel toimunud turniiri esimese kohtumise pidas Eesti kolmapäeval, kui kaotusseis Gibraltari (reitingu 31.) vastu pöörati kindlaks 8:3 võiduks. Turniiri teises mängus alistas Põhja-Makedoonia Gibraltari 3:1. Seega piisanuks Eestile reedel ka viigist, kuna Eestil oli Põhja-Makedooniast parem väravate vahe.

Kahe võiduga kerkisid eestlased alagrupis esimesele kohale ning tänu sellele said nad õiguse võistelda märtsi lõpus toimuval EM-põhiturniiril Tšehhis, kus alagrupis on lisaks Tšehhile (reitingu 12.) ja Eestile (35.) ka Poola (4.) ja Kreeka (21.).

Eesti koondise peatreener Dmitri Skiperski ütles, et kõigis eelvalikturniiri alagrupikohtumistes said otsustavaks pisidetailid. "Võrdsed võistkonnad, kelle seas õnnestus meil turniir kõige paremini. Teeme märtsi lõpuks ettevalmistusi ja proovime taas ajalugu teha – kvalifitseeruda finaalturniirile. Usume oma võimetesse ja sellesse, mida teeme," sõnas Skiperski lõpetuseks.

Finaalturniirile, mis toimub 28. septembrist 5. oktoobrini Chisinau Arenal, pääsevad seitse põhiturniiri grupivõitjat ning võõrustajariik Moldova.

Eesti U-19 vanuseklassi saalijalgpallikoondis

Väravavahid

1 Ivan Gussev (23.12.2008) – Sillamäe Silla FC

12 Artjom Tikhonov (16.03.2007) – Kopli Coolbet

Väljakumängijad

2 Aleksandr Krupski (27.01.2006) – Jõhvi FC Phoenix

3 Remi Rilos Madisson (31.05.2008) – Saku Sporting

4 Matvei Minajev (29.04.2007) – Jõhvi FC Phoenix

7 Lev Lužin (10.04.2007) – Narva United FC

8 Danila Gushinets (27.12.2007) – Rummu Dünamo

11 Raul Männi (16.02.2006) – Sillamäe Silla FC

13 Stepan Karhanin (03.04.2007) – Jõhvi FC Phoenix

14 Anton Sirotkin (03.11.2007) – Sillamäe Silla FC

15 Jaroslav Šipunov (28.04.2007) – Saku Sporting

16 Grigori Bõstrov (15.08.2006) – Sillamäe Silla FC

Peatreener: Dmitri Skiperski

Abitreenerid: Mikko Kytölä, Ville Sihvonen

Väravavahtide treener: Nikolai Pulkkinen

Arst: Pavel Putškov

Videoanalüütik: Joonas Kuusemäe

Mänedžer: Silver Jurno