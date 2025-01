Eesti noortekoondis hakkab EM-i edasipääsu püüdma Sillamäel

Eesti U-19 vanuseklassi saalijalgpalli noortekoondis mängib sel nädalal Sillamäe spordihoones Euroopa meistrivõistluste eelvalikturniiril, kus vastasteks on Põhja-Makedoonia ja Gibraltari eakaaslased. Valikturniirile pääseb vaid alagrupi võitja.

Eesti koondis kohtub kolmapäeval Gibraltariga ja reedel turniiri viimases mängus Põhja-Makedooniaga. Neljapäeva õhtul toimub mäng Põhja-Makedoonia - Gibraltar. Kõik mängud algavad kell 18.

C-alagrupi võitja pääseb põhivalikturniiril 6. gruppi, kus teda ootavad Poola, Tšehhi, Holland ja korraldajamaa Serbia.

Eelvalikturniiril mängib kümme madalama reitinguga meeskonda, kes on jagatud kolme alagruppi. A-gruppi kuuluvad Gruusia, Leedu (korraldaja), Malta ja Saksamaa ning B-gruppi Aserbaidžaan, Kosovo ja San Marino (korraldaja).

25.-30. märtsini toimuval põhivalikturniiril on 28 meeskonda jagatud seitsmesse alagruppi. 28. septembrist 5. oktoobrini Moldovas peetavale finaalturniirile pääseb iga alagrupi võitja.



Meister selgub kolmandat korda

U-19 klassis selgub Euroopa meister kolmandat korda. Kaks korda on meistriks tulnud Hispaania ja korra Portugal.

2019. aastal Riias toimunud finaalturniiril alistas ühes poolfinaalis Horvaatia Portugali penaltitega 3:2 ja teises poolfinaalis oli Hispaania 3:1 parem Poolast. Finaalis sai Hispaania 6:1 jagu Horvaatiast. 2138 pealtvaataja ees peetud finaali teenindas ühe kohtunikuna eestlane Grigori Ošomkov.

Algselt 2021. aastal toimuma pidanud teine finaalturniir viidi pandeemia tõttu üle 2022. aastasse. Hispaanias Jaenis toimunud finaalturniiri kullamängus alistas Hispaania 2:2 lõppenud normaalaja järel lisaajal 6:2 Portugali. Poolfinaalis oli Portugal 4:1 alistanud Ukraina ja Hispaania lisaajal 5:2 (normaalaeg 2:2) Poola.

2023. aastal peeti finaalturniir Horvaatias Porečis. Finaalis kaotas tiitlikaitsja Hispaania Portugalile 2:6. Mõlemad poolfinaalid lõppesid tulemusega 3:2, Hispaania alistas Ukraina ja Portugal Sloveenia.

Eesti osaleb eelvalikturniiril kolmandat korda

Esimesel EM-il Eesti noortekoondis ei osalenud, küll on mängitud teise ja kolmanda EM-i eelvalikturniiril, kus on kokku saadud kaks viiki ja neli kaotust üldise väravate vahega 15:21.

2022. aasta EM-i valikturniiri eelringis mängis Eesti 2021. aasta novembris San Marinos. Avavoorus kaotati 1:2 (1:0) San Marinole, Eesti värava lõi Andre Väin. Teises voorus jäädi 1:4 (1:1) alla Andorrale, selles kohtumises sai tabamuse kirja Nikita Vdovin. Viimases voorus mängiti 5:5 (2:3) viiki Walesiga, Eesti eest lõid värava Aimar Vendelin, Emil Elrond Karu, Nikita Filin, Maksim Raužin ja Artur Timoska. Alagrupi paremusjärjestus: 1. Andorra 9, 2. Wales 4, 3. San Marino 3, 4. Eesti 1.

2023. aasta EM-i eelvalikturniiril Leedus viigistas Eesti avavoorus Roman Bažkovi löödud väravast väljakuperemeestega 1:1 (1:0). Teises voorus kaotati Inglismaale 4:5 (3:3). Kaks väravat lõi Eesti kasuks Bažkov ning ühe tabamuse said kirja Maksim Raužin ja Stanislav Agaptšev. Viimases voorus jäi Eesti 3:4 (2:1) alla Maltale. Taas lõi kaks väravat Bažkov, keda toetas ühe väravaga Raul Männi, kes on üks kahest tollal koondises olnud mängijast (teine on väravavaht Artjom Tikhonov), kes saavad kaasa lüüa ka Sillamäel. Alagrupi paremusjärjestus: 1. Inglismaa 9, 2. Malta 4, 3. Leedu 2, 4. Eesti 1.

Põhja-Makedoonia ja Gibraltar on varemgi kohtunud

Eesti alagrupikaaslastest osaleb Põhja-Makedoonia turniiril neljandat ja Gibraltar sarnaselt Eestiga kolmandat korda.

2019. aastal sai Põhja-Makedoonia nii kõrge asetuse, et pääseti põhivalikturniirile. 4. alagrupi korraldajana kaotati Rumeeniale 2:7, Belgiale 0:9 ja Ukrainale 1:6 ning jäädi alagrupis viimaseks. Grupi võitjana pääses finaaltunriirile Ukraina.

2022. aasta EM-i alustas Põhja-Makedoonia eelvalikturniiril, kus B-alagrupis oli üks vastane Gibraltar, kellega ka Sillamäel mängitakse. Gibraltaril toimunud alagrupi võitis ja pääses edasi Montenegro, kes alistas Gibraltari 6:3 ja Põhja-Makedoonia 2:0. Teise koha sai grupis Põhja-Makedoonia, kes võitis Gibraltari 4:2.

2023. aasta EM-il jäi Põhja-Makedoonia kodus peetud eelvalikturniiri C-grupis viimaseks, kaotati alagrupi võitjaks tulnud Kosovole 2:0 eduseisust 3:6 ning viigistati Saksamaaga 3:3. B-alagrupis sai Gibraltar koduseinte toel alagrupis teise koha, võideti San Marinot 5:0, kuid kaotati alagrupi võtnud Montenegrole 5:6 (seda mängu teenindas ühe kohtunikuna eestlane Jagnar Jakobson).

Eesti koondis kogunes Sillamäel esmaspäeval

Viimasesse valikturniirieelsesse laagrisse kogunes koondis Sillamäele esmaspäeval. Varem oli kokku saadud viiel korral. Jaanuari alguses Narvas peetud treeninglaagri raames peeti ka kaks kontrollkohtumist, kus kaotati Eesti meistriliiga liidrile Narva United FC-le 4:5 ja eelmisel EM-il finaalturniirile pääsenud Soome eakaaslastele 1:4.

Eesti koondise koosseis eelvalikturniiriks

Väravavahid

Artjom Tikhonov (16.03.2007) – Kopli Coolbet

Ivan Gussev (23.12.2008) – Sillamäe Silla FC

Väljakumängijad

Anton Sirotkin (03.11.2007) – Sillamäe Silla FC

Jaroslav Šipunov (28.04.2007) – Saku Sporting

Raul Männi (16.02.2006) – Sillamäe Silla FC

Lev Lužin (10.04.2007) – Narva United FC

Matvei Minajev (29.04.2007) – Jõhvi FC Phoenix

Stepan Karhanin (03.04.2007) – Jõhvi FC Phoenix

Remi Rilos Madisson (31.05.2008) – Saku Sporting

Danila Gushinets (27.12.2007) – Rummu Dünamo

Aleksandr Krupski (27.01.2006) – Jõhvi FC Phoenix

Grigori Bõstrov (15.08.2006) – Sillamäe Silla FC

Peatreener: Dmitri Skiperski

Abitreenerid: Mikko Kytölä, Ville Sihvonen

Väravavahtide treener: Nikolai Pulkkinen

Arst: Pavel Putškov

Videoanalüütik: Joonas Kuusemäe

Mänedžer: Silver Jurno