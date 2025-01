Eesti vastaseks on edasipääsu otsustavas kohtumises Põhja-Makedoonia

Kolmeliikmelisest C-alagrupist pääseb põhiturniirile vaid võitja. Nii Eestil (8:3) kui ka Põhja-Makedoonial (3:1) on kirjas võit Gibraltari üle. Otsustav kohtumine algab Sillamäel reedel kell 18. Reitingu põhjal on favoriit Põhja-Makedoonia, kes on UEFA U-19 vanuseklassi reitingus 28. kohal, Eesti koht on 35.

Tänu paremale väravate vahele piisaks Eestile alagrupi võitmisest viimases kohtumises ka viigist. "Saalijalgpallis pole viigile mängida võimalik, läheme kindlasti võitma," sõnas Eesti koondise peatreener Dmitri Skiperski pärast kolmapäevast võitu Gibraltari üle jalgpall.ee otseülekandes.

C-alagrupi võitjat ootavad märtsikuus põhiturniiri 6. alagrupis Poola, Tšehhi (korraldaja) ja Kreeka.

Reedel saab lahenduse ka Leedus toimuv A-alagrupi eelvalikturniir. Seal on ainsana edasipääsu lootuse minetanud korraldajad, kes avapäeval kaotasid Maltale 2:3 ja teises voorus jäid alla Saksamaale 1:3. Enne viimast vooru on tabeli tipus 4 punktiga Saksamaa ja Gruusia, kes avavoorus mängisid 1:1 viiki. Teises voorus sai Gruusia 9:0 jagu Maltast, kes on 3 punktiga tabelis kolmandal kohal. Viimases voorus kohtub Saksamaa Maltaga ja Leedu Gruusiaga.

B-alagrupi mängud peetakse reedest pühapäevani San Marinos. Lisaks võõrustajatele kuuluvad gruppi ka Aserbaidžaan ja Kosovo.

Kolmest eelvalikturniiri grupist pääseb põhiturniirile alagrupi võitja. Põhiturniiril on 28 meeskonda jagatud seitsmesse gruppi. Iga grupi võitja pääseb finaalturniirile, mis peetakse sügisel Moldovas. Neljas Euroopa U-19 vanuseklassi Euroopa meister selgub Chișinăus 5. oktoobril.

Eesti koondis

Väravavahid

1 Ivan Gussev (23.12.2008) – Sillamäe Silla FC

12 Artjom Tikhonov (16.03.2007) – Kopli Coolbet

Väljakumängijad

2 Aleksandr Krupski (27.01.2006) – Jõhvi FC Phoenix

3 Remi Rilos Madisson (31.05.2008) – Saku Sporting

4 Matvei Minajev (29.04.2007) – Jõhvi FC Phoenix

7 Lev Lužin (10.04.2007) – Narva United FC

8 Danila Gushinets (27.12.2007) – Rummu Dünamo

11 Raul Männi (16.02.2006) – Sillamäe Silla FC

13 Stepan Karhanin (03.04.2007) – Jõhvi FC Phoenix

14 Anton Sirotkin (03.11.2007) – Sillamäe Silla FC

15 Jaroslav Šipunov (28.04.2007) – Saku Sporting

16 Grigori Bõstrov (15.08.2006) – Sillamäe Silla FC

Peatreener: Dmitri Skiperski

Abitreenerid: Mikko Kytölä, Ville Sihvonen

Väravavahtide treener: Nikolai Pulkkinen

Arst: Pavel Putškov

Videoanalüütik: Joonas Kuusemäe

Mänedžer: Silver Jurno

Gibraltar - Eesti mängu tipphetked