Resultatiivne Tamm MM-valikmängude eel: mõlemad vastased on väga mängitavad

23-aastane Alex Matthias Tamm oli mullu nii Eesti rahvusmeeskonna kui ka koduse Premium liiga kõige resultatiivsem ründaja. Jaanuaris sõlmis ta kahe ja poole aastase lepingu Sloveenia kõrgliiga liidri Ljubljana Olimpijaga ning tunnistab nüüd, et on uues klubis hästi vastu võetud ja kenasti kohanenud.

"Kui sinna läksin, sõitsime kohe meeskonnaga kaheks nädalaks Hispaaniasse laagrisse, kus olin meeskonna ja treeneritega õlg-õla vastu koos. Läbi selle sulandusin väga hästi meeskonda ja see on toonud, et tunnen ennast mugavalt nii meeskonnas kui väljakul," ütles Tamm enne Eesti koondise MM-valikmänge.

Kui Nõmme Kalju särgis lõi Tamm mullu 35 mänguga 28 väravat, siis Sloveenia liigas on esimese seitsme mänguga sündinud neli väravat. Tamme sõnul tundus Sloveenia talle kohe õige valikuna, uue koduklubi huvi oli ka konkreetne.

"Minu jaoks on nii eluliselt kui ka jalgpalli mõttes see välismaal mängimine see, millest olen väiksest peale unistanud ja mida olen tahtnud proovida," ütles ta. "Minu hoiak on see, et tuleb, mis tuleb, aga ma tean päeva lõpuks, et ma vähemalt proovisin. Aga liiga taseme mõttes on seal väga palju mängijaid, kes omavad Euroopa tippliigade kogemusi, mis omakorda tõstab liiga taset."

Eeloleval laupäeval alustab Eesti koondis MM-valikturniiri Ungari pinnal mänguga Iisraeli vastu ning seejärel mängitakse võõrsil ka Moldovaga. "Mina lähen iga mängu ikkagi alati võitma. Usun, et need mõlemad vastased on meie jaoks väga mängitavad, kelle vastu on meil võimalik tuua tulemus ära. Nii meeskondlikult kui ka isiklikult on need väga head proovikivid meile," ütles ründaja.

Eesti jalgpallikoondis kohtub laupäeval, 22. märtsil Iisraeliga ning läheb siis 25. märtsil vastamisi Moldovaga. Mõlemad mängud on nähtavad ERR-i spordiportaalis ning kanalil ETV2.