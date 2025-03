Anier ründajate tihedast rebimisest: oleme ühise eesmärgi eest väljas

Eesti jalgpallimeeskond mängib laupäeval tehniliselt võõrsil, kuid Iisrael peab oma kodumänge Ungaris. Eestlased läksid mängupaika juba nädala alguses ning peatreener Jürgen Henni sõnul on lühike laager hästi läinud.

"See, mida me tingimuste poolest ootasime ja lootsime, et saame olla natuke pikemalt koos ja treenida heades tingimustes, mis Eestis ei ole võimalikud. Selles plaanis on kõik läinud hästi, mängijad on suures plaanid olnud terved," rääkis Henn ERR-ile. "See kindlasti on vajalik, sest sellel aastal meil ei olnud talvist treeningmängu, mis on muidu andnud kontaktaega juurde. See laager oli kindlasti vajalik."

Eesti koondis peab aga hakkama saama ilma kapten Karol Metsata. "Karol on väga tähtis ja teda asendada on väga raske, kui mitte võimatu. Kindlasti selliste omadustega mängijat meil ei ole, aga õnneks ka Joonas [Tamm] ja Märten [Kuusk] mängivad hetkel meie jaoks ikkagi väga korralikul tasemel," rääkis peatreener. "Meil ikkagi kvaliteeti sinna asemele on võtta."

"Kuigi oleme viimasel ajal rääkinud palliga mängust, tahame teha sammu edasi ja hoida palliga mängu, mida eelmise aasta lõpus tegime," lisas treener. "Kindlasti peame [laupäeval] olema ennastsalgavalt oma värava ees kaitsmas. See on ka alus."

Eesti koondis ja peatreener Jürgen Henn treeningul Autor/allikas: Liisi Troska/jalgpall.ee

Eesti on Ungaris päris soliidse ründeliiniga ning erilist vormi on näidanud Sloveeniasse mängima kolinud Alex Matthias Tamm. Lisaks talle on koondisega kaasas raskest vigastusest taastunud Rauno Sappinen ja noor väravakütt Robi Saarma, aga tuntuim nägu on ikkagi Hong Kongis mängiv Henri Anier, kelle jaoks oleks laupäevane kohtumine sajas.

"Eks see ole väga suur verstapost. Need 14-15 aastat, mis olen Eesti koondist esindanud, väga palju suurepäraseid momente. Väga-väga suur au, kui see verstapost kätte jõuab," ütles Anier ERR-ile.

Rebimine koondisekoha eest on ründajate seas tihe, aga Anier oma rolli pärast ei muretse. "Me oleme siin ühise eesmärgi eest väljas," ütles ta. "Mul on hea meel Alexi üle, tal on klubis väga hästi läinud ja väravaid löönud. Samuti Rauno, pikast vigastusest tagasi tulnud ja jalad alla saanud, väravaid löönud."

"Kõik oleme eri tüüpi ja täiendame teineteist. See, kes läheb väljakule, võitleb riigi eest. See, kes tuleb väljakule, teeb sama. Tahame võita ja seda terve Eesti eest," lisas ta.

Anieri sõnul on Eesti koondis teinud laagri jooksul selgeks pallita ja palliga mängu põhimõtted, laupäeval on Iisraeli vastu vaja mängida kompaktselt. "Peame jõudma vastase karistusalasse, et sealt need väravad lüüa. Jalgpallimängus on see kõige tähtsam. Me oleme läbi käinud kõik detailid ja kõik eriprintsiibid. Peame võitlema kõvasti, hoidma kompaktsust ühtselt ja jõudma krossideni, mille järel suudame väravaid lüüa," rääkis ta.

ETV2 ja ERR-i spordiportaali MM-valikmängust Iisraeliga algab laupäeval kell 21.30. Teisipäeval kohtub Eesti koondis Moldovaga, ka seda mängu näeb ERR-i kanalitel.