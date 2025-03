Uued reeglid lubavad iluvõimlejatel senisest lummavamaid lugusid jutustada

Tipp-iluvõimlejad pakuvad uute reeglite järgi kavasid, esitades publikule minietendusi, mitte ei näita aina keerulisemate elementide ja trikkide paraadi.

"Mulle meeldivad uued reeglid väga," kinnitas ERR-ile Kanadat esindav iluvõimleja Carmel Kallemaa. "Mulle meeldib, et saab nüüd saab kavade ajal lugusid jutustada, et pole lihtsalt element elemendi otsa, vaid saad midagi publikule pakkuda nii, et neil on ka huvitavam vaadata."

Meistriklassi individuaalvõistleja peab pooleteiseminutilise kava jooksul tegema senise 34 elemendi asemel 27. Maksimaalne keharaskus elementide arv langes üheksa pealt kaheksale, vahendiraskus elementide arv kahekümnelt viieteistkümnele ja dünaamilised elemendid pöörlemisel ehk riskide arv viie pealt neljale. Senisest rohkem on hinnatud artistlikkuse pool.

"Uute reeglite järgi ei ole niimoodi, et tasakaal, tasakaal ja pööre. Uute reeglite järgi on nüüd nii: käsi, sõrmed, liigutus, meisterlikkus, nägu, kehaasend, käsi, meisterlikkus, käsi, käsi ja element. Nüüd peabki selliseid lillekesi kavasse juurde panema, ei ole lihtsalt nagu vanasti, et järjest tehnilised asjad. Seal on käsi, siis on naeratus ja erinevad näoilmed, kehaliigutus jalaga, mingi väike liigutus; see ongi nagu raskemat moodi tants. Samal ajal vahend muudkui lendab ja nüüd peab kahele asjale korraga mõtlema - vahendile ja ilusatele vaheliigutustele," selgitas Kallemaa.

Carmel Kallemaa

Hooaja esimesel rahvusvahelisel Grand Prix' etapil, mis toimus kuu alguses Tartus, sai Kanada koondisse kuuluv Kallemaa ära testida kõik neli uute reeglite järgi koostatud kava. Kõige paremini sujus rõngakava, kus ta sai Ukraina ja USA võimlejate järel kolmanda koha.

"Rõngakava on mul kahest loost kokku pandud - "Ave Maria" ja "Unforgettable". Kõik minu kavad räägivad sel aastal armastusest. Rõngakava on selline õrnem ja samas tugev. Väga eriline, et kaks täiesti erinevat asja kokku panna. Rõngakava räägib, et kuidas armastus ei ole alati väga kerge, aga kui on sul see kergem osa hetkel käimas, siis on kõik nii ilus ja jumalik," lisas ta.

Treenerist ema Janika Mölder võttis Carmeli spordisaali kaasa juba paarinädalasena. Treenima hakkas Carmel kahe ja pooleaastaselt. on nüüd olnud 25 aastat võimlemisvaibal ja alustas tänavust hooaega suure sihiga - jõuda Los Anglese olümpiamängudele.

"Eks see on unistus alati, aga me oleme Janikaga aru saanud, et kui ei saa, siis ei saa, midagi ei juhtu. Aga vähemalt on. mille nimel töötada ja igapäev üles ärgata!"

Selle aasta 4.-8 juunini toimuvad iluvõimlemise Euroopa meistrivõistlused esmakordselt Tallinnas. Eestisse on oodata 354 tippvõimlejat 39 riigist.