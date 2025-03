Riiber lõpetas karjääri viimase MM-i uhkes üksinduses, Ilves 11.

27-aastane Riiber, kes lõpetab sel hooajal terviseprobleemide tõttu oma sportlaskarjääri, läks suusarajale konkurentidest enam kui minut varem ning 10 kilomeetriga suurt midagi ei muutunud: norralane tegi tugeva sõidu ning juhtis kaks kilomeetrit enne finišijoont pea kahe minutiga ning teenis karjääri 11. MM-tiitli.

Lõpusirgele jõudsid seejärel koos norralased Jens Luraas Oftebro, Jörgen Graabak ja sakslane Vinzenz Geiger. Kodupubliku toetus tõukas Graabaki lõpusirgel edasi ning ta teenis 33-aastaselt oma karjääri esimese individuaalse medali maailmameistrivõistlustelt (+1.10,7).

Pronksiheitluses jäi peale sakslane Geiger (+1.11,1), kes edestas 12. kohalt startinud Oftebrod vaid 0,9 sekundiga (+1.12,0).

Kristjan Ilves sai lähte 11. positsioonilt, langes vahepeal 12. kohale, aga kerkis siis veel koha võrra ning teeniski finišis 11. koha (+2.27,9).

Enne suusasõitu:

Jarl Magnus Riiber tegi suurepärase hüppe, kui norralane maandus 139 meetri kaugusel ning teenis sellega 158,5 punkti ja kindla esikoha. Suusarajale läheb kümnekordne maailmameister konkurentidest minut ja 14 sekundit varem.

Teise koha pälvis jaapanlane Ryota Yamamoto (134 m; 140,1 p) ning kolmandalt kohalt läheb suusarajale norralane Espen Björnstad (138,5 m; 138,8 p), kes stardib Riiberist minuti ja 19 sekundit hiljem.

Ilves tegi suure mäe võistlusel soliidse hüppe ning teenis oma 127-meetrise õhulennuga 123,1 punkti ning 11. koha. "Kui muud asjad korras ei ole, siis tundub, et närvid on korras. Midagigi positiivset," ütles Ilves oma hüppe järel. "Ega mul väga aimdust ei ole, mida teen. Proovihüpe juba ei tundunud nii kehv. Võib-olla võtsin asendi sügavamaks, sain natuke jalga taha tõukele. See annab juba väga palju juurde. Natuke üllatusin isegi, et nii ette läksin."

Suusarajale läheb ta liidrist kaks minutit ja 22 sekundit hiljem, temast sekund hiljem saab lähte Jens Luraas Oftebro. "Tundub, et täna on vähemalt sõidupäev. Eks surm tuleb, tean seda ette. Aga parem võidelda ja pingutada selle nimel, kui millegi nimel on pingutada. Kindlasti tuleb huvitav päev," ütles eestlane.

Ideaalis sõidaks ta algusest peale Oftebroga koos, aga rajal läheb raskeks. "Eks tuleb jälgida, kuidas on suusk ja enesetunne. Kindlasti tuleb tagant veel mehi, kellega sõita," ütles Ilves. "Loomulikult ideaalne oleks temaga minna, aga kui esimesel ringil juba tunned, et hakkab hapuks minema, siis see tõus ja rada on nii raske, läheb kindlasti pehmeks. Pigem teha tarka sõitu, ei ole mõtet kangelast sõita."

Enne võistlust:

Eestlane Kristjan Ilves ei ole sel hooajal stabiilselt võistelda suutnud ning MM-il pälvis ta eelmisel nädalavahetusel kompaktvõistluses 20. koha. Suurim probleem on sel hooajal olnud just hüppemäel, kus Ilvesel ei ole piisavalt kiiret hoogu üles saanud.

Laupäevase võistluse esimesed treeninghüpped läksid täitsa aia taha, kuid teisel treeningul näitas ta juba paremat lendu. "Kui seda näha tahad, siis jah, teisel treeningul oli väike edasiminek. See, mis esimeses trennis juhtus, oli müstika. Teisel treeningul sain oma kiiruse sinna tasemele, kus ta on alati olnud. Ikkagi kehv, aga mitte nii hull kui esimeses," ütles ta ERR-ile.

"Kuidas ma nüüd ütlen... [Laupäevale] vastu minnes suurt enesekindlust pole, aga loodetavasti annab midagi ära teha," lisas kahevõistleja.

Pärast seda hooaega oma sportlaskarjääri lõpetav Jarl Magnus Riiber pälvis eelmisel nädalavahetusel oma karjääri kümnenda MM-tiitli ning üritab laupäeval oma MM-karjääri kuldselt lõpetada. Lisaks temale on loomulikult stardis MK-sarjas esikolmikusse kuuluvad sakslased Vinzenz Geiger ja Julian Schmid, konkurentsi pakuvad veel Johannes Lamparter ja Jens Luraas Oftebro.