Ilves: jalg on tühi, see oli paras kannatamine

"Eks surm tuleb, tean seda ette," ütles Ilves pärast 11. kohaga lõppenud lõunast hüppevõistlust, mille järel sai ta suusarajale liidrist Jarl Magnus Riiberist 2.22 hiljem. Kõvade suusameeste Vinzenz Geigeri ja Jens Luraas Oftebroga õnnestus koos püsida kolm kilomeetrit.

"Sõitsin peaaegu pool tõusu ära, aga seal oli nii teistsugune käik peal, et polnud varianti ka," kommenteeris Ilves võistluse järel ERR-ile. "Reaalsus on see, et suusavorm pole praegu kõige parem, tundsin seda juba ka väikesel mäel. Jalg on tegelikult üpris tühi, ei ole kahjuks minekut."

Geiger ja Oftebro sõitsid rajal konkurentidega võrreldes minuti tagasi, aga ülikindla võidu võtnud Riiberi järel oli lõpuks teine ikkagi Jörgen Graabak ning Geiger teenis Oftebro ees pronksi. "Teine asi on, et rada on megaraske ja -pehme. Vaatamata sellele, et olen see aasta suusasõidus parem olnud, pole see minu rada. Isegi kui oleks seal ees olnud, oleks väga keeruline olnud medalite eest võidelda," tõdes eestlane.

Ilvese sõnul olekski laupäevases võistluses tema maksimumiks võinud olla kaheksas koht. "Ryota [Yamamoto] oli 10-15 sekundit ees, aga siin pole midagi oletada, hetkeseis on selline. Paras kannatamine oli täna," tunnistas ta.