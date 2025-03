Kristjan Ilves: suurt enesekindlust pole, aga loodetavasti annab midagi ära teha

Kahevõistlejatel on üks individuaalvõistlus peetud, kui eelmisel nädalavahetusel jagati medalid välja kompaktvõistluses. Kuldmedalile tuli norralane Jarl Magnus Riiber, Ilves piirdus 20. kohaga.

"Ma valetaksin nii endale kui ka teistele, kui ütleksin, et tuju on super ja kõik on hästi. Samas ma ei ole kunagi olnud allaandja. Ma võtan alati maksimumi. Üritan homme (laupäeval - toim) anda välja kõik, mis kehas on," rääkis Ilves võistluse eel ERR-ile.

Kui Ilvese esimene treening Trondheimis ebaõnnestus, siis teisel treeningul näitas ta paremat lendu. "Kui seda näha tahad, siis jah, teisel treeningul oli väike edasiminek. See, mis esimeses trennis juhtus, oli müstika. Teisel treeningul sain oma kiiruse sinna tasemele, kus ta on alati olnud. Ikkagi kehv, aga mitte nii hull kui esimeses. Kuidas ma nüüd ütlen... Homsele vastu minnes suurt enesekindlust pole, aga loodetavasti annab midagi ära teha."

Suusasõit tuleb Ilvese sõnul raske. "Rada on meeletult raske. Muidugi oleks tunduvalt lihtsam kui rada oleks tugevam. Käisin just rajal ja ega mäest üles sõites ühtegi kohta pole, kus kepi või suusaga lükata saaks, aga arvan, et homme on seis parem. Tuleb päris raske võistlus kõigile ja arvan, et vahed tulevad suured."

Hüppevõistlusele saab ETV ja ERR-i spordiportaali vahendusel kaasa elada alates kella 10.25-st. Otseülekanne suusasõidust algab samadel kanalitel kell 15.15.