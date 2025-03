Nurmsalu: Ilves on oma jala piltlikult öeldes ära tapnud

Endine suusahüppaja ning kahevõistleja Kaarel Nurmsalu arvas pühapäevases ETV spordisaates rääkides, et Kristjan Ilvese areng suusarajal on talle hüppemäel valusalt kätte maksnud.

Suusahüppaja Artti Aigro saavutas pühapäeval oma MM-karjääri parima tulemuse, kui oli normaalmäel 24. Suurel mäel on ta kahel eelmisel MM-il olnud 25., Trondheimis on suure mäe lõppvõistlus 8. märtsil. "Kindlasti tahaks rohkemat, aga Artti võistlus on tegelikult järgmisel nädalal. Täitsa korralik soojendusesinemine iseenda jaoks. Ma ütleks, et Artti jaoks väikesel mäel 24. koht on väga okei, ei midagi hullu," kommenteeris endine suusahüppaja Kaarel Nurmsalu Aigro pühapäevast esitust.

Eesti murdmaasuusatajatest saavutas Mariel Merlii Pulles avanädalal vabatehnikasprindis 21. koha, Alvar Johannes Alev oli meeste suusavahetusega sõidus 28.

"Sama kehtib ka kõigi murdmaasuusatajate kohta. Loomulikult Marieli 21. koht on hea koht, päris jackpot see pole, aga las ta olla," võttis koondise avanädala lühidalt kokku peatreener Aivar Rehemaa. "Alvari 28. koht: selge see, et nii tema kui meie lootsime rohkem, aga nagu eile [laupäeval] ka koosolekul ütlesin - nüüd on see koht käes ja siit on hea ülespoole ronima hakata."

Trondheimi maailmameistrivõistlusi on saatnud vihmahood, aga positiivse poole pealt on teleülekannetest silma jäänud radade ääres ning ka metsa all hordidena sportlastele kaasa elav Norra publik. "Sõna pöörane on päris hea iseloomustus. Sportlasena käisin seitsmel MM-il ja treenerina olen kolmandal MM-il. Ega sellist asja väga näinud ei ole," tõdes Rehemaa. "Murdmaarajal on vägev laulupidu olnud," lisas ka Nurmsalu.

Eesti koondise suurim medalilootus, kahevõistleja Kristjan Ilves on sel hooajal olnud hüppemäel raskustes ning sai MM-i kompaktvõistlusel alles 20. koha. "Mitte miski ei ole kadunud. See on minu seisukoht, millel ei ole mitte mingit tõepõhja all, aga minu arvamus on, et kuna Kristjan Ilves on teinud väga suure arengu murdmaa poole peal, on ta oma jala piltlikult öeldes ära tapnud," rääkis Nurmsalu.

"Seesama jutt, et ta ei ole justkui iseenda kehas: hüppemäel peab millimeetri pealt asend paigas olema; kui tunnetust ei ole, siis ei saa hüpata. Minu versioon on, et natuke puhkust oleks vaja. Nii palju enesekindlust, et murdmaa natukene tahaplaanile jätta, fookus hüpetele suunata ja kõik on jälle hästi. See on minu arvamus, mis ei pretendeeri absoluutsele tõele," lisas Nurmsalu.

Murdmaakoondise peatreener ootab järgmisest nädalast peamiselt naiste sprinditeadet ja meeste 50 km sõitu. "Ma olen olnud kahe jalaga maa peal. Ega midagi muutunud ei ole: ma lihtsalt näen, mis meie sportlaste seisud ja võimalused on, liiga kõrgeks ei taha ootusi kruttida. Mina kindlasti ootan tiimisprindi päeva, kus meil on naiste seas hea võimalus kõrge koht saavutada; Alvar on ise öelnud, et meeste 50 on tema üks põhidistantse, kus peaks tulemus tulema. Nendel kahel päeval on ootused võib-olla kõrgemad," sõnas Rehemaa.