Finišispurt tõi Riiberile kuldmedali, Ilves alles 20.

Hüppevooru järel juhtinud Riiber lasi 7,5-kilomeetrisel suusasõidul konkurendid järele ja lõpuks jäid medaleid jagama viis suusatajat. Viimases kurvis möödus Riiber Oftebrost ja teenis koduareenil maailmameistritiitli.

Medalita jäeti sakslane Julian Schmid (+3,7) ja austerlane Johannes Lamparter (+5,3). Kaheksa hulka mahtusid ka Jörgen Graabak (Norra; +25,0), Johannes Rydzek (Saksamaa, +27,0) ja Stefan Rettenegger (Austria; +28,2).

Hüppemäel 20. koha teeninud Kristjan Ilves ei suutnud laupäeval säravat suusasõitu teha ja lõpetas täpselt samal positsioonil, kaotades Riiberile minuti ja 9,7 sekundiga ehk veidi enam kui stardis.

Enne murdmaasõitu:

Ilves hüppas laupäeval 95 meetrit ja sai selle eest 126 punkti, mis andis talle 20. koha ehk pärastlõunasele suusasõidule läheb ta liidrist 58 sekundit hiljem. Vahetult enne eestlast stardib hiinlane Zhao Jianwen.

Kindla esikoha teenis päeva pikima, 103,5-meetrise hüppe toel Jarl Magnus Riiber. Teiseks tuli ehk norralasest kuus sekundit hiljem stardib Ryota Yamamoto, kolmas (+0.12) oli Julian Schmid ja neljas (+0.17) Johannes Lamparter.

Kaheksa sekundit enne Ilvest saab rajale Jens Luraas Oftebro, vahetult enne norralast stardib Ilkka Herola.

Enne võistlust:

Kodumäel ja -radadel toimuva MM-i eel ei ole Ilvese seisund kiita. Eestlane tegi neljapäevasel treeningul normaalmäelt kolm hüpet, mis kandusid 93-94 meetri peale ja andsid paremustabelis koha teise kümne lõpus.

Laupäevases proovivoorus hüppas Ilves 90,5 meetrit ja sai 70,8 punkti, millega jäi hiinlase Zhao Jiaweniga jagama 16. kohta. 101 ja pool meetrit hüpanud Jarl Magnus Riiber kogus 94 punkti ning edestas lähimaid jälitajaid pea kümne silmaga.

"Kurvaks teeb see, et kiirused on megamadalad. Ma ei tea, kas on hoovõtus mingi probleem. Väga keeruline on nii hüpata, kui kiirus on ikka tõsiselt kehv," nentis Ilves. "See teeb veidi murelikuks. Ma arvan, et hüppamine nii kehv ei olnud. Loodetavasti leiame mingi lahenduse sellele."

28-aastane Ilves osaleb juba oma seitsmendatel maailmameistrivõistlustel ja seni parimad tulemused õnnestus teha kaks aastat tagasi, kui ta oli normaalmäel kuues ja suure mäe võistlusel neljas. Laupäeval kannab Ilves 46 mehe konkurentsis stardinumbrit 37.

"Ma olen alati seda välja öelnud, et tahaks olla poodiumil. Hetkeseisus tuleb nentida, et see on väga-väga keeruline," tõdes Ilves. "Eks vaatame, kuidas need hüpped siin olema hakkavad. Proovime neid parandada ja siis vahest saame ikkagi olla kõrges konkurentsis."

Otseülekanne 7,5 km murdmaasõidust algab kell 16.55, kommenteerivad Kristjan Kalkun ja Kaarel Nurmsalu.