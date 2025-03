Eestimaa talimängud võitis võõrustaja Tartu vald

15. korda peetud Eestimaa talimängud leidsid laupäeval ja pühapäeva aset Lõuna-Eestis, põhikeskusega Tartu vallas Lähtel.

Iga nelja aasta tagant peetavad talimängud toimuvad Eesti Olümpiakomitee egiidi all ja neid korraldab Eestimaa Spordiliit Jõud koostöös kohalike spordiorganisatsioonidega.

Talimängude essents on muuhulgas, et võistlustel satuvad kokku märgatavalt erineva tasemega sportlased. "Eks me talialasid oleme tahtnud ikkagi talimängudel rohkem teha, seda mida annab. Nagu ikka, murdmaasuusatamine, nii lumelaud kui siis mäesuusatamine, kiiruisutamine, veidi jäähokit. Ja ega neid palju ei olegi, suusahüppeid meil seekord ei ole. Ja ülejäänud on siis sisealad," selgitas Eesti Spordiliit Jõud peasekretär Tarmo Volt

"Kui Eesti 79-st omavalitsusest saame kirja umbes 60, siis see üldarv on nagu hea. Aga mõned on lihtsalt väikese osalejate arvuga, mis on ka loomulik. Aga kindel on see, et need mängud ei ole jõudnud suurlinnadeni. Tallinn on nagu riik omaette," lisas Volt.

Võistlust väisas ka Eesti Olümpiakomitee asepresident Tiit Pekk, kes omaaegsetel Jõudi mängudel aastakümnetegi eest kaasa löönud.

Eestimaa Spordiliidu Jõud tulevik on viimastel aastatel sattunud tugeva kahtluse alla. Pekk ütleb, et EOK toetab Eestimaa talimängude mõtet, tähtis on aga leida sündmusele kõige parem sisu.

"Olen vestelnud erinevate valdade esindajatega ning vallal ja vallal on väga suur vahe. Mõnes vallas on väga tugev spordijuhtimine. Mõnes vallas seda ei ole. Mõnel pool on selge, et osalised on ise tahtnud ja valda utsitanud, et lähme välja. Mõnel pool on vald asjad kokku ajanud. Mõnel pool on valla juht selgelt sõnumi andnud, et see on meie jaoks prestiiži küsimus, me peame seal kohal olema."

"Kui sul on kohal üle 200 maadleja, üle 200 laskja, üle 300 suusataja, siis mis see motiveerib, kuidas need vallad siia välja tulevad, kui oluline see valdade jaoks üldse on – sellest üritamegi aru saada, et õiges kohas käed ja võib-olla rohkemgi külge panna ja kaasa aidata," lisas Pekk.

"Kui kaotada ära mängud ja Jõud, siis teatud osa sportlikust konkurentsist ikkagi Eestis jääb ära. Me võitleme oma eksistentsi nimel. Võitleme selle nimel, et need mängud ikkagi jätkuksid," ütles Volt.