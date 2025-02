Prantslannad võitsid MM-kulla kindla eduga, Eesti teatenaiskond kümnes

Eesti teatenaiskonna jaoks algas teatesõit nukrates toonides, kui sel MM-il ka varem lasketiirus hädas olnud Regina Ermits pidi lamadestiiru järel käima trahviringil ning Eesti (1+4) langes 22 naiskonna konkurentsis eelviimasele kohale.

Ühe varuga läbitud püstitiiru järel pääses Tuuli Tomingas (0+3) rajale liidrist 1.41,5 hiljem, kasutas lamadestiirus kaks ning teises lasketiirus ühe varupadruni ning näitas oma vahetuses 12. sõiduaega. Tomingas saatis Susan Külma 14. kohal teele kaks ja pool minutit pärast liidrit Prantsusmaad.

Kullasoosikutest prantslannade jaoks algas võistlus suurepäraselt, kui esimeses kolmes lasketiirus ei tehtud ühtegi möödalasku ning Oceane Michelon suurendas neljanda tiiru järel edu lähimatega juba enam kui minutile. Väga hästi alustas ka Sloveenia, kes tõusis Anamarija Lampici hiilgava teise vahetuse toel poolel maal teisele kohale (+46,6), neile järgnesid Slovakkia (+1.02,8), Tšehhi (+1.11,2), Poola (+1.30,9) ning Belgia (+1.31,7).

Külm võttis lamadestiirus kaks varupadrunit, aga tegi püstitiirus ilusa, puhta laskmise ning ankrunaine Johanna Talihärm pääses suusarajale 12. kohal, Prantsusmaast 3.20 hiljem. Hea sõiduga tõusis eestlanna kaks kohta ja nii ületas Eesti teatenaiskond (1+12) Lenzerheide MM-il finišijoone lõpuks kümnendana (+3.37,3).

Finiši järel kanti eestlannadele tabloole tärn ning hakati üle vaatama Tomingase ja Külma teatevahetust, veerand tundi hiljem tärn siiski eemaldati ja Eesti sai ka ametlikult kümnenda koha.

Vahe juba minutile ja 20 sekundile kasvatanud prantslannade (0+4) järel oli ka kolmanda vahetuse järel jätkuvalt teisel kohal Sloveenia (0+5), ent viimast vahetust sõitnud Živa Klemencic ei ole veel kunagi varem MK-sarjas esimese 30 sekka pääsenud ning püstitiiru järel tuli tal minna trahviringile.

Võistluse viimases lasketiirus hakkasid Prantsusmaa ja Norra järel pronksi nimel laskma viis riiki - Slovakkia, Austria, Sloveenia, Saksamaa ja Rootsi, kõik eksisid vähemalt ühe korra, aga neist esimesena pääses minema Elvira Öberg.

Prantsusmaa (0+4) edu oli niivõrd võimas, et ankrunaisel Julia Simonil oli püstitiiru järel aega publikule kummardada ja lehvitada, hiljem viimasel ringil fännidega plaksu lüüa, sõites treenereid kallistada ning enne finišijoont taas lipuga poseerimiseks seisma jääda - ja ikka edestas ta Norra (1+8) ankrunaist Maren Kirkeeidet 1.04-ga. Vahepeal lähenes prantslannade edu ka ligi kahele minutile.

Kolmas koht läks Rootsile (1+8; +1.44,5), neljas Austriale (1+5; +1.50,1) ja kuue sekka pääsesid ka Saksamaa ning Slovakkia. Sloveenia pidi lõpuks leppima kaheksanda kohaga.

Enne võistlust:

Eesti teatenaiskond sõidab laupäeval täpselt samas koosseisus ja järjekorras, millega tuldi eelmisel aastal Nove Mestos üllatuslikult neljandale kohale ehk avavahetust sõitva Regina Ermitsa järel tulevad rajale Tuuli Tomingas, Susan Külm ja ankrunaisena Johanna Talihärm.

Toona juhtisid eestlannad teatesõitu veel viienda lasketiiru järel ja sõitsid kuni viimase püstitiiruni medalikonkurentsis, lõpuks tuldi neljandaks ning maailmameistrivõistluste medal jäi vähem kui poole minuti kaugusele. Hiljem valiti Eesti teatenelik MM-i suurimaks üllatajaks.

"Mul oli megaraske seda jälgida, ise võistelda on nii palju kergem," rääkis kõige kauem võistlust kõrvalt jälgima pidanud Ermits hiljem. "Ma ei saanud midagi teha, aga teadsin, et meil kõigil on see olemas, nüüd on vaja lihtsalt see ära teha. Saime neljanda koha, megatublid ja ülilahe!"

Nii mullu kulla võitnud Prantsusmaa kui hõbedale tulnud Rootsi koosseisus on eelmise aasta medalinaiskondadega võrreldes toimunud üks muudatus. Prantsusmaa eest sõidavad laupäeval Lou Jeanmonnot, Oceane Michelon (mullu Sophie Chauveau), Justine Braisaz-Bouchet ja Julia Simon, Rootsit esindavad Anna Magnusson, Ella Halvarsson (mullu Linn Persson), Hanna Öberg ja Elvira Öberg.