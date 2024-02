Medalimängus olnud Eesti naiskond sai MM-i teatesõidus neljanda koha

Eesti avavahetust sõitnud Regina Ermits pidi lamadestiirus kasutama ühte varupadrunit, aga läbis püstitiiru puhtalt ja kiirelt ning läks sealt välja viiendana, kaotades Prantsusmaale 31,3 sekundit. Sealjuures näitas Ermits viimasel, kolmandal ringil kõige kiiremat sõiduaega.

Tuuli Tomingas jõudis teise tiiru kolmandana, kaotades prantslannadele pool minutit, aga puhas laskmine tõstis eestlannad liidrikohale. Eesti koondise esinumber läbis puhaste paberitega ka püstitiiru ning suurendas edu teiseks tõusnud Norra ees 16,8 sekundile, Eesti koondise kolmas naine Susan Külm pääses rajale 19,2 sekundit enne Ida Lieni.

"Kõik tüdrukud on seni suurepäraselt esinenud ja tundub, et suusad töötavad. Peaks ainult närv vastu," sõnas Tomingas pärast oma vahetust. "Selle kolme päevaga kui võistelda ei saanud, jõuab peas päris palju ära ununeda. Läksin üsna tuimalt peale, aga rajal kõik klappis."

Tugevad konkurendid sõitsid kolmanda vahetuse alguses Eestiga vahe sisuliselt kinni; Külm vajas lamadestiirus üht varupadrunit ja tiirust lahkus meie naiskond ikkagi esikohal, seejärel hakkas vedama Hanna Öberg ning Justine Braisaz-Bouchet ja Lien kaotasid Külmale umbes kümme sekundit.

Külm jõudis püstitiiru koos Norra ja Prantsusmaaga neljandana, võttis ühe varupadruni ning läks tiirust ära kolmandana: Öberg kaotas liidriks tõusnud Braisaz-Bouchet'le 7,3 ja Külm 9,0 sekundit. Ankrunaine Johanna Talihärm pääses rajale kolmandal kohal, kaotust Prantsusmaale oli 28,8 sekundit.

"Täiesti uskumatu! Läksin lamadestiiru ja mõtlesin korra, et kas pean ikkagi esimesele märgile minema... ei ole kunagi sellises olukorras olnud!" rääkis Külm.

Talihärm pidi oma esimeses lasketiirus kasutama kõiki kolme varupadrunit, aga pääses trahviringita ning Eesti oli eelviimase tiiru järel jätkuvalt kolmandal kohal. Julia Simon edestas Elvira Öbergi 20,2 sekundiga, 1.16,8 kaotanud Talihärm läks rajale koos Saksamaaga ning Tšehhi ja Ukraina jäid meist omakorda maha enam kui poole minutiga.

Nii Simon kui Talihärm pidid püstitiirus samuti kasutama kõiki kolme varupadrunit ja Öberg läks isegi trahviringile, Eesti tuli viimasest tiirust välja neljandana (+2.01,3) ja edestas viiendal kohal olnud Ukrainat 36 sekundiga.

Maailmameistriks krooniti lõpuks Prantsusmaa (2+11), Rootsi (1+12) kaotas teisena 38,3 sekundit ja Saksamaa (0+9) kolmandana 1.14,2. Talihärm tõi Eesti (0+11) uhkelt finišisse neljandal kohal (1.40,1), Ukraina (0+10) kaotas Eestile omakorda ligi pool minutit.

"Mul oli tegelikult selline tunne, et on ajalooline päev, vahet pole, mis mina seal teen. Ma olin kõigist seal tiirus kõige rahulikum," naeris Talihärm. "Pärast püstitiiru ei saanud kohe infot, et kedagi taga pole, aga ees ka kedagi ei näinud. Tuli lihtsalt ära kannatada. Püstitiirus tuli päris selge tuulehoog, mul läksid silmad vett täis ja raske oli näha."

Enne võistlust:

Sel MK-hooajal on teatesõit kavas olnud neli korda. Aasta lõpus edestasid norralannad nii Östersundis kui Hochfilzenis Rootsit, jaanuaris võttis Oberhofis ja Ruhpoldingis esikoha Prantsusmaa.

Eelmisel MM-il Oberhofis ei jõudnud kumbki aga esikolmikusse, kui pjedestaalile mahtusid Itaalia, Saksamaa ja Rootsi. Nove Mestos pole Norra naistel hästi läinud: kui mehed on kõigil kolmel individuaaldistantsil saanud kaksikvõidu, siis naistel pole individuaaldistantsidelt veel ühtegi medalit.

Eesti naiskond sõitis mullu Oberhofis koosseisus Regina Ermits, Tuuli Tomingas, Susan Külm ja Johanna Talihärm ja samamoodi minnakse rajale ka laupäeval. Itaaliale kogunes nelja trahviringi järel kaotust enam kui viis minutit ja lõppkohaks oli kümnes. Sel MK-hooajal Eesti naiskond esikümnesse jõudnud pole.