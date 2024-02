Ermits: loodan, et see on noortele suureks motivatsiooniks

Avavahetuse kolmandana lõpetanud Regina Ermits pidi naiskonnast kõige kauem sõitu kõrvalt jälgima. "Mul oli megaraske seda jälgida, ise võistelda on nii palju kergem. Ma ei saanud midagi teha, aga teadsin, et meil kõigil on see olemas, nüüd on vaja lihtsalt see ära teha. Saime neljanda koha, megatublid ja ülilahe," ütles ta pärast võistlust.

"Ma arvan, et ma kiljusin ja karjusin seal kõige rohkem. Saan aru, et neljas koht, aga meie jaoks ikkagi suur saavutus," lisas Ermits. "Oleme näidanud MK-etappidel, et suudame seda ja teha nüüd kaks korda parmeini MM-il. Megalahe!"

Tuuli Tomingas võttis Ermitsalt vahetuse üle kolmandana ning läbis mõlemad lasketiirud puhaste paberitega, kergitades Eesti 16,8 sekundiga esikohale. "Kripeldama jääb, et oleks võinud suurema vahe sisse sõita. Siis oleks Susanil kergem olnud," naljatles Tomingas finišis.

"Kõik tüdrukud on tegelikult tõsetanud, et vorm on hea. Kui tiirus ka kõik märgid alla saada, siis eks me kõik sisimas lootsime ja ootasime esikuute. Nüüd realiseerisime ära," lisas ta.

Esikohalt startinud Susan Külm püsis pärast esimest tiiru liidrikohal, kuid pärast teist tiiru olid prantslased ja norralased mööda pääsenud. "Kõrvalt vaadata Johanna [Talihärma] tiiru oli palju-palju raskem, süda puperdas palju rohkem sees, kui raja peal," ütles Külm.

Talihärm tuli viimasest lasketiirust välja veel pärast Saksamaad ning tõi siis uhkelt Eesti naiskonna neljandana üle finišijoone. "Suur tänu ja kummardus meie hooldetiimile, sest sellel MM-il on meil olnud supersuusad. See on suur osa sellest kõigest, mis on vaja kokku panna ja ma arvan, et meie suusad olid täna ja muudel päevadel väga head," oli ta hooldustiimile tänulik.

Samas ei ole veel tähistamiseks aega, sest pühapäeval ootab ees veel naiste 12,5 km ühisstart, kus asuvad starti nii Ermits kui Tomingas.

"Ega midagi, läheb sõidab peale ja koju taastuma. Homme on uus päev, õhtul võib šampuse lahti teha," ütles Tomingas.

"Minu arust on lahe, et aastaid on Tuuli neid tulemusi näidanud ja ise olen ka tundnud, et see on alati vajalik olnud, et keegi meeskonnas teeb ja näitab teed. Siis saad ise pusida ja nüüd jõuda meeskonnana sinna tasemele, see on ülilahe," sõnas Ermits. "Loodan, et see on suureks motivatsiooniks noortele - kui meie suudame, siis suudab ka järgmine põlvkond!"

Naiskond kiitis ka treenereid, kes olid vormi hästi ajastanud. "See on üks esimesi hooaegu, kus tunnen, et meil on ühtne tiim. Kõik varasem on seljataha jäänud. Võib-olla ise ka täiskasvanuks saanud ja kõike kogenud, oled õppinud ja näinud," ütles Ermits. "Nii tore, et see lõpuks sellise asjaga kulmineerus."